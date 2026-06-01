Bernardo Silva ha aceptado continuar su carrera en el FC Barcelona

A medida que se acerca la apertura del mercado de fichajes de verano en el fútbol europeo, han comenzado a circular noticias explosivas. El famoso centrocampista portugués Bernardo Silva, cuyo contrato con el actual campeón de la Premier League, el Manchester City, está llegando a su fin, ha decidido dar un giro radical a su carrera. Según fuentes cercanas, el talentoso creador de juego de 31 años ha dado su consentimiento definitivo para vestir la camiseta del equipo principal de Cataluña, el FC Barcelona, a partir de la próxima temporada.

¿Le interesan los detalles de lo que promete ser uno de los traspasos más sonados del mundo del fútbol? ¡No se aleje de nuestra página, le presentaremos en detalle a otros grandes clubes que querían fichar a la estrella portuguesa, los últimos procesos en Cataluña y las estadísticas del jugador en la temporada que termina!

¡El acuerdo está listo, pero la última palabra la tiene el entrenador!

Según la última información difundida por el prestigioso diario español AS este gran traspaso está a punto de cerrarse. Aunque el contrato aún no se ha formalizado ni firmado por completo, la directiva blaugrana ha logrado acordar todas las condiciones personales con el propio jugador.

El director deportivo Deco y el presidente del club Joan Laporta desean fervientemente ver a Bernardo Silva en el Camp Nou. Sin embargo, hay un factor importante:

Filtro del entrenador: Para que este traspaso se haga realidad, es necesaria la aprobación final del nuevo entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick. El contrato solo entrará en vigor después de que el técnico alemán dé su consentimiento oficial y luz verde.

Ofertas rechazadas: ¿Por qué Bernardo eligió al Barça?

No es exagerado decir que el hecho de que la estrella portuguesa se convierta en agente libre ha puesto en alerta a muchos de los principales equipos europeos. Había recibido ofertas muy lucrativas y atractivas.

Silva rechazó ofertas de los siguientes países y clubes por el FC Barcelona:

España y Portugal: El Atlético de Madrid y su club de origen, el Benfica.

Top ligas: Equipos líderes de Francia e Italia.

Mucho dinero: Gigantes turcos y clubes multimillonarios de Arabia Saudita.

Sin embargo, el jugador dejó de lado todas las demás opciones y prefirió participar en el proyecto catalán.

El fin de una carrera de 9 años en la ciudad

Este año, el 30 de junio el contrato laboral actual de Bernardo Silva con el Manchester City llegará oficialmente a su fin. Cabe señalar que ha defendido dignamente los colores de los Cityzens desde 2017, convirtiéndose en una parte integral del equipo de Pep Guardiola.

Sus estadísticas en la temporada actual que termina son las siguientes:

Participación en competiciones Goles y asistencias Estatus en el club Total en todas las competiciones 53 partidos 3 goles y 5 asistencias Fue activo en el campo como la principal fuerza motriz en la organización de los ataques del equipo.

¿Qué opina usted? ¿Podrá Bernardo Silva mostrar el mismo nivel brillante y lleno de trofeos en el FC Barcelona que en el Manchester City? ¿Aprobará Flick este traspaso?

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