Declan Rice alcanza el nivel de Steven Gerrard y Bryan Robson

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Declan Rice alcanza el nivel de Steven Gerrard y Bryan Robson

Según el excentrocampista inglés Peter Reid, Declan Rice se ha unido a las filas de los mejores jugadores centrales en la historia del fútbol del país. Destacó que la estrella del Arsenal ha alcanzado el nivel de leyendas como Steven Gerrard y Bryan Robson gracias a su estilo de juego y cualidades de liderazgo. Así lo informa Goal.com informe .

Actualmente con 27 años, Declan Rice es considerado el principal candidato para convertirse en el capitán de la selección inglesa en el futuro. Aunque el delantero del Bayern Múnich, Harry Kane, ocupa actualmente este rol, los expertos predicen que el brazalete de capitán pasará pronto al líder del centro del campo.

Declan Rice, quien llegó al Arsenal por 105 millones de libras esterlinas, sigue siendo el futbolista más caro de la historia británica. Según Peter Reid, su valor en el mercado de fichajes actual supera los 150 millones de libras. Está ayudando a su equipo a lograr altos resultados en torneos importantes como la Premier League y la Liga de Campeones.

"Bryan Robson era un jugador de clase mundial. Si menciono a Declan Rice junto a él, eso muestra el alto respeto que le tengo. Actualmente es uno de los centrocampistas más completos del mundo", añadió Reid.

Se espera que Declan Rice sea la fuerza principal de la selección inglesa no solo a nivel de clubes, sino también en la Copa Mundial de 2026. Su inclusión en la lista de candidatos al Balón de Oro también indica la alta tasa de desarrollo del jugador.

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Nodirbek Razzokov
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