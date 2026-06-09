Jafar Irismetov identifica el problema principal en el equipo de Cannavaro

El exdelantero de la selección nacional de Uzbekistán, Jafar Irismetov, Metaratings.ru compartió sus pensamientos en una entrevista con la publicación sobre el trabajo del entrenador nacional Fabio Cannavaro, los procesos actuales en el equipo y las posibilidades de nuestros representantes antes de la próxima Copa del Mundo.

Irismetov señaló que ni la selección de Uzbekistán ni el cuerpo técnico han alcanzado aún su nivel máximo. En su opinión, aunque los resultados actuales pueden ser buenos, no hay que detenerse ahí. Antes de un torneo importante, la tarea más importante es mejorar, corregir fallos y fortalecer el juego en equipo.

"Siempre hay que crecer, no hay que detenerse. Muchos piensan que Cannavaro ya ha alcanzado un nivel alto y que eso es suficiente. Pero todavía queda mucho trabajo por delante", dijo Irismetov.

El exdelantero también señaló que Fabio Cannavaro y su equipo se están tomando el fútbol uzbeko muy en serio. Mencionó que los asistentes del especialista italiano observan constantemente los partidos de la Superliga, analizando la condición, la preparación y el potencial de los jugadores.

"Fabio también está trabajando en esta dirección: sus asistentes están sentados en las gradas en casi todos los partidos del campeonato de Uzbekistán, observando a los jugadores. Está claro que se está trabajando", enfatizó.

Este aspecto es muy importante porque la preparación para la Copa del Mundo no se limita a los jugadores convocados a las concentraciones. El cuerpo técnico debe observar a cada candidato en el campeonato nacional, conocer su estado de forma y añadir nuevas opciones a la plantilla si es necesario. Parece que el equipo de Cannavaro está implementando exactamente este proceso.

Sin embargo, Irismetov admitió abiertamente que todavía es difícil sentir claramente el "estilo Cannavaro" en el campo. En su opinión, algunos resultados se logran más gracias a la habilidad individual de los jugadores, lo que podría significar que el mecanismo del equipo aún no está completamente operativo.

"Pero por ahora, es difícil sentir claramente el estilo Cannavaro en el campo. Estamos logrando muchos resultados debido a la habilidad individual de los jugadores", dijo el exfutbolista.

Hay algo de verdad en esta crítica. Es difícil llegar lejos en la Copa del Mundo solo con habilidad individual. Por supuesto, el talento personal de jugadores como Abbosbek Fayzullayev, Eldor Shomurodov, Abduqodir Husanov y Oston Urunov es muy importante. Pero en un torneo importante, el juego en equipo, la disciplina táctica y la cohesión de cada línea serán decisivos.

Irismetov mencionó específicamente las fallas defensivas como el mayor problema de la selección nacional. Cree que en los últimos partidos ha habido espacios en la línea defensiva, errores de posicionamiento y demasiadas oportunidades concedidas a los rivales.

"Los últimos partidos han demostrado que el mayor problema actualmente está en la defensa. Hubo demasiados espacios y errores; incluso Canadá tuvo varias ocasiones de gol", dijo Irismetov.

Esta opinión también se discute mucho entre los aficionados. En la Copa del Mundo, Uzbekistán jugará contra rivales fuertes, rápidos y físicamente potentes como Portugal, Colombia y la RD del Congo. Contra equipos así, incluso un pequeño error en defensa puede convertirse inmediatamente en gol.

El primer partido de la fase de grupos será especialmente importante. Uzbekistán comienza contra Colombia. El equipo sudamericano destaca por su velocidad, habilidad técnica y actividad en los duelos. Por lo tanto, la línea defensiva debe ponerse en orden máximo ahora mismo.

Al mismo tiempo, Irismetov no ha perdido la esperanza. Cree que todavía hay tiempo antes del primer partido de la Copa del Mundo y que el equipo de Cannavaro puede trabajar en los fallos defensivos para llevar al equipo a un mejor estado.

"Creo que antes del primer partido de la Copa del Mundo se trabajará en estos fallos, se organizará la defensa y el equipo jugará mejor. Estamos esperando eso, esperamos eso", dijo.

Estas palabras muestran un enfoque realista pero confiado hacia la selección nacional. Irismetov no se limita solo a elogios o solo a críticas. Reconoce que se está trabajando y que el equipo de Cannavaro se esfuerza, pero no oculta los problemas graves que deben resolverse.

Este período es muy importante para la selección de Uzbekistán. Participar en la Copa del Mundo por primera vez es un evento histórico inmenso. Pero el trabajo no termina con la clasificación para el Mundial. Ahora la tarea principal es mostrar un rendimiento digno en el escenario mundial, no regalar puntos fáciles a los rivales y justificar la confianza de los aficionados.

Las reflexiones de Jafar Irismetov revelan bien las expectativas y la situación real que rodea a la selección nacional. Sí, Cannavaro está trabajando. Sí, el equipo tiene jugadores fuertes. Pero aún no se han resuelto todos los problemas. En particular, se requiere un trabajo serio en la organización defensiva, la distancia entre líneas y los errores de posicionamiento.

En el gran fútbol, incluso los equipos más fuertes no están exentos de fallos. La diferencia es que ven los errores rápidamente, los corrigen rápidamente y sacan las conclusiones necesarias antes de los partidos importantes. La selección de Uzbekistán se encuentra exactamente en esa etapa.

En el tiempo que queda hasta el Mundial, el equipo de Cannavaro debe fortalecer la defensa, mejorar los movimientos del equipo y preparar a los jugadores mentalmente para el gran escenario. Porque en la Copa del Mundo, cada minuto, cada episodio y cada error costará caro.

Como dijo Irismetov, hay que crecer, no hay que detenerse. Una nueva historia del fútbol uzbeko está a punto de comenzar. Cómo se escriba esta historia depende de la preparación, el carácter y la disciplina del equipo en el campo.