Un niño de 5 años es rescatado tras salir por la ventana de un décimo piso

En la ciudad de Aktau, Kazajistán, un niño de 5 años se metió en una situación peligrosa tras salir por la ventana del décimo piso de un edificio de apartamentos.

Los testigos, al ver al niño sentado con las piernas colgando en la ventana abierta, informaron de inmediato a las fuerzas del orden. Los agentes de policía que llegaron al lugar comprobaron que el niño estaba parado en el marco exterior de la ventana.

Los agentes entraron rápidamente al apartamento y bajaron al niño con cuidado a un lugar seguro. Afortunadamente, el niño no sufrió ninguna lesión como consecuencia del incidente.

Se supo que, en el momento del incidente, la madre del niño estaba durmiendo. La mujer declaró que estaba descansando con su hijo, pero no se dio cuenta de que el niño se había despertado y había salido por la ventana.

Tras el incidente, la policía de Kazajistán hizo un llamado a los padres para que no dejen a sus hijos sin supervisión cerca de ventanas y balcones. También se recomendó instalar cerraduras de seguridad especiales en las ventanas y alejar los muebles a los que los niños puedan subirse.