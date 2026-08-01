El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, asistió a las ceremonias oficiales con motivo del 27.º aniversario de la entronización en Marruecos. Durante su visita, el máximo mandatario del fútbol mundial habló con entusiasmo sobre este país norteafricano y su amor incondicional por el deporte rey. Según informó el medio COPE, Infantino no duda de que celebrar el Mundial 2030 precisamente en Marruecos lo hará inolvidable.

Zamin.uz Analiza las históricas declaraciones de Infantino y las características únicas de la próxima Copa del Mundo.

«Me siento como en casa»

Invitado a la recepción oficial organizada por el rey Mohamed VI en Rabat, Infantino no ocultó sus sinceras emociones. El jefe de la FIFA destacó que cada vez que visita este hermoso país experimenta un afecto y una hospitalidad especiales.

«Es un verdadero honor y un gran privilegio para mí participar en la celebración de la Fiesta del Trono en el gran Reino de Marruecos. Siento como si estuviera caminando por mi propio país», declaró Infantino a los periodistas.

El presidente de la FIFA hizo hincapié en la gran pasión del pueblo marroquí por el fútbol. En su opinión, la inmensa lealtad y el apoyo del país hacia los Leones del Atlas serán una base sólida para el éxito del Mundial 2030.

«Los marroquíes son verdaderos apasionados del fútbol y celebran los logros de su selección nacional con una alegría inmensa y un fervor único. He sido testigo de esto muchas veces», añadió el dirigente.

La armonía entre belleza e historia: el Mundial 2030

Fue precisamente este enorme cariño y la belleza del país lo que impulsó a Infantino a hacer una declaración audaz sobre el futuro del Mundial 2030. Organizado conjuntamente con España y Portugal, Marruecos, según sus palabras, convertirá el torneo en el mejor de la historia.

«Sin duda, la Copa del Mundo 2030 será el mejor y más hermoso Mundial de la historia. Lo será porque se celebrará en Marruecos, el más hermoso de los países más hermosos», afirmó con firmeza Gianni Infantino.

Este Mundial pasará a la historia no solo por la belleza de Marruecos, sino también por su formato único. El torneo de 2030 coincidirá con el centenario de la primera Copa del Mundo de la historia.

Para su información: El Mundial 2030 se disputará directamente en seis países de tres continentes. Mientras que la mayor parte de la competición se jugará en los estadios de Marruecos, España y Portugal, tres naciones sudamericanas —Uruguay, Argentina y Paraguay— albergarán un partido inaugural cada una. Se espera que sea el Mundial más amplio e histórico de la historia del fútbol.

Conclusión

La visita de Gianni Infantino a Marruecos y sus emotivas palabras han causado un gran revuelo en el mundo del fútbol. El formato único del Mundial 2030 y la coorganización de un país tan hermoso y devoto del fútbol como Marruecos generan la esperanza de que este torneo sea verdaderamente inolvidable e irrepetible. Las palabras de Infantino, «¡Viva Marruecos! Gracias por acogerme», son una clara prueba de su respeto y confianza en esta nación.

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