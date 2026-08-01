Giro histórico: ¡El técnico español y campeón olímpico dirigirá a la selección de la República Checa!

La Asociación de Fútbol de la República Checa (FAČR) ha anunciado una decisión histórica que ha causado un gran revuelo en el mundo del fútbol. El reconocido especialista español y ganador de los Juegos Olímpicos de París 2024, Santi Denia, ha sido nombrado nuevo seleccionador del equipo nacional checo. Así lo informó oficialmente el servicio de prensa de la organización.

El inicio de una nueva era: ¿Por qué precisamente Denia?

Este nombramiento abre una nueva página en la historia del fútbol checo, ya que Santi Denia se convierte en el primer entrenador extranjero (no checoslovaco) en dirigir a la selección nacional. En este cargo, sustituye a Miroslav Koubek, quien dimitió tras la fallida participación en la Copa Mundial 2026.

La directiva de la FAČR, en particular el presidente de la asociación David Trunda, destacó la vasta experiencia y la reputación internacional de Denia al presentar al nuevo técnico. Se informó que en el proceso de selección de candidatos participaron activamente los legendarios futbolistas Pavel Nedvěd y Radek Bejbl.

«Buscábamos a un especialista con una enorme experiencia a nivel internacional y una gran pasión. Los éxitos de Santi Denia con las categorías inferiores y la selección olímpica de España demuestran su potencial. Confiamos en que podrá llevar al fútbol checo a un nuevo nivel», declaró David Trunda.

Las primeras impresiones del entrenador: «Dirigir al equipo checo es un gran honor»

Presentado como el nuevo seleccionador, Santi Denia no ocultó su alegría y expresó su agradecimiento por la oportunidad brindada.

«Estoy muy feliz de estar aquí. Considero un gran honor tener la oportunidad de dirigir a la selección nacional checa y espero con mucha ilusión empezar a trabajar. El fútbol checo tiene una rica historia y tradiciones maravillosas. Me uno a un proyecto orientado a objetivos ambiciosos y confío en que juntos lograremos el éxito. Mi mayor deseo es ponerme a trabajar lo antes posible», afirmó Denia.

El técnico añadió también que le impresionaron las ambiciones de la directiva de la FAČR y los planes de desarrollo del equipo. Su objetivo es desplegar un fútbol moderno y ofensivo aprovechando los puntos fuertes del fútbol checo.

Amplia experiencia y mentalidad ganadora

Santi Denia comenzó su carrera como entrenador en la estructura del Atlético de Madrid. Sin embargo, la verdadera fama le llegó por su labor en las diferentes categorías inferiores de la selección española. Dirigió a las selecciones sub-17, sub-19 y sub-21 de España, así como al combinado olímpico, logrando triunfos destacados en la escena internacional.

La página más brillante de su carrera en los banquillos fue la conquista de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024 con la selección olímpica española. Este éxito demostró que posee una mentalidad ganadora y que es capaz de rendir bajo la máxima presión.

El contrato entre la selección checa y Santi Denia es por dos años, contemplando también la opción de prórroga. La tarea principal encomendada al nuevo entrenador es superar con éxito la fase de clasificación para la Eurocopa 2028 y garantizar una participación digna en la fase final del torneo. Los aficionados checos esperan del técnico español nuevos triunfos y un juego vistoso.