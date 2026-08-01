El Barcelona tropieza en Inglaterra: Derrota ante el Birmingham

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El Barcelona tropieza en Inglaterra: Derrota ante el Birmingham

El renovado Barcelona, bajo la dirección de Hansi Flick, saltó al campo en un partido amistoso de pretemporada contra el club inglés Birmingham. El encuentro, lleno de drama y giros inesperados, terminó en derrota para los catalanes.

Zamin.uz ofrece los detalles más importantes de este intenso partido, el debut de las nuevas estrellas y la visita de Bellingham al estadio.

Un empate disputado en el tiempo reglamentario y el espectáculo del joven talento

El partido comenzó con la iniciativa del Birmingham. En el minuto 31, August adelantó a los locales. Sin embargo, el equipo de Flick ni siquiera contempló rendirse. La verdadera revelación del encuentro fue el joven Hamza Abdulkarim, de 18 años, en las filas de los catalanes.

El joven delantero justificó plenamente la confianza de Flick. Primero, en el minuto 42, transformó con frialdad un penalti para empatar el marcador. Ya en la segunda mitad, en el minuto 60, Abdulkarim marcó un gran gol en jugada para adelantar al Barcelona. Su doblete ante la mirada de millones de aficionados dejó entrever que se ganará un lugar fijo en los planes futuros de Flick.

A pesar de esto, los locales restablecieron el equilibrio en el minuto 68 gracias a un gol de Solis John. El tiempo reglamentario terminó con un disputado — 2:2 .

Lotería en los penaltis: Los ingleses tienen más suerte

Según el formato del partido amistoso, para determinar al ganador se recurrió a la tanda de penaltis posterior al encuentro. Desafortunadamente, esta lotería no fue favorable para el gigante catalán.

Como resultado de varios errores de los jugadores del Barcelona y la destreza del portero inglés, el Birmingham se impuso en la tanda por 3:2 y le propinó al equipo de Flick su primera dolorosa derrota de la temporada.

Adeyemi de inicio: El debut esperado por millones de aficionados

El momento más esperado de este partido para los aficionados del Barcelona fue el debut de Karim Adeyemi, recién fichado procedente del Borussia Dortmund. El extremo alemán saltó al campo en el once inicial y mostró una gran actividad.

Adeyemi jugó hasta el final de la primera parte, intentando adaptarse al nuevo sistema ofensivo de Flick. Su velocidad y técnica fueron evidentes. En la segunda mitad, el entrenador sustituyó a Adeyemi por Roony Bardghji, algo habitual en los partidos de pretemporada. Aunque su debut quedó a la sombra de la derrota, generó grandes esperanzas en la afición.

Jude Bellingham en la grada: Una intriga adicional para el encuentro

Otro aspecto destacado del partido fue la aparición de Jude Bellingham en la grada. El centrocampista inglés, formado en el Birmingham y actual estrella del Real Madrid, visitó el estadio para apoyar a su exequipo.

La presencia de Bellingham en la grada siguiendo en directo el partido del eterno rival del Real — el Barcelona — generó un gran interés entre los medios de comunicación y los aficionados.

El Barcelona tropieza en Inglaterra: Derrota ante el Birmingham

Por delante: Nottingham y Udinese; la prueba continúa para Flick

La gira por Inglaterra no termina aquí para el Barcelona. La siguiente prueba seria para los pupilos de Hansi Flick tendrá lugar el 8 de agosto. Ese día, al equipo le esperan dos partidos:

  1. Un duelo contra otro rival inglés — el Nottingham Forest .

  2. Un enfrentamiento contra el ambicioso equipo italiano — Udinese .

Tras la primera derrota en Inglaterra, se espera que Flick realice ajustes tácticos en estos partidos y pruebe aún más a la nueva delantera liderada por Adeyemi.

¡Comparte el análisis de este importante partido con tus amigos y aficionados al fútbol! Muchos deben enterarse de las aventuras del nuevo Barcelona de Flick en Inglaterra y la visita de Bellingham a la grada.

¿Crees que Hamza Abdulkarim se ganará un puesto en el once titular esta temporada? ¿Qué opinas del debut de Adeyemi? ¡Deja tu opinión en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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