Trump niega los planes escandalosos en el mundo del fútbol: ¿Está la familia Kushner detrás de los mil millones de la FIFA?

El presidente de EE. UU., Donald Trump, acaparó la atención de los periodistas durante una reunión gubernamental celebrada en Camp David. Los informes que vinculan el ambicioso proyecto del organismo rector del fútbol mundial, la FIFA, para vender derechos comerciales a inversores privados con la familia presidencial están generando intensos debates en Washington.

Zamin.uz analiza los detalles de este proyecto negado pero cuyo revuelo no cesa, la posible participación de la dinastía Kushner y el nuevo plan de 20 mil millones de dólares de la FIFA.

La tajante negativa de Trump: "Nunca lo he discutido con él"

Los periodistas preguntaron al presidente de EE. UU. si había discutido con el jefe de la FIFA, Gianni Infantino, el plan para vender una parte de los derechos comerciales de la Copa del Mundo. Esta pregunta no fue casual, ya que EE. UU. es uno de los anfitriones del Mundial 2026 e Infantino visita Washington con frecuencia.

La respuesta del presidente Trump fue breve y concisa: «No. Nunca he discutido este asunto con él». Si bien esta declaración demuestra que el tema no está en la agenda de negociaciones oficiales entre Washington y Zúrich (sede de la FIFA), no cierra las perspectivas del proyecto en el sector privado.

El rastro familiar detrás de los mil millones: ¿Cuál es el papel de los hermanos Kushner?

A pesar de la negativa de Trump, los medios de comunicación siguen vinculando las raíces financieras del proyecto con el círculo más cercano de Trump: la familia Kushner. Según los informes difundidos, un destacado fondo de inversión se perfilaba como el inversor principal en la nueva empresa comercial de la FIFA.

Lo más interesante es que el fundador de este fondo es Joshua Kushner. Joshua es el esposo de Ivanka, la hija favorita de Donald Trump, y hermano de Jared Kushner, alto asesor de la Casa Blanca. Dicha conexión familiar inevitablemente aviva las preocupaciones sobre un conflicto de intereses en los círculos políticos de Washington. El hecho de que Trump haya dicho que "no lo ha discutido" no significa que Jared o Joshua no estén llevando a cabo este asunto de forma independiente.

El plan cósmico de la FIFA: una nueva empresa de 20 mil millones de dólares y promesas "de oro"

Independientemente de quién sea el inversor, el propio concepto de la FIFA es sorprendentemente ambicioso. En Zúrich se ha elaborado un plan para crear una filial completamente nueva que gestione los derechos comerciales de la Copa del Mundo y otros torneos.

Principales indicadores financieros del proyecto:

Indicador / Detalles Análisis y Comentarios Valor de la nueva empresa $20 mil millones (Estimado) Participación para inversores privados Una cuarta parte de la empresa (25%) Fondos a atraer $4,2 mil millones a cambio de Objetivo principal Aumentar significativamente los pagos a las federaciones nacionales

A cambio de este dinero, la FIFA planea "comprar" la lealtad de las federaciones de fútbol de todo el mundo. Según la propuesta, los pagos para el próximo ciclo de cuatro años aumentarán de 8 millones a 20 millones de dólares . En los dos ciclos siguientes, se promete aumentarlos a 22 millones y 24 millones de dólares , respectivamente.

Conclusión y Análisis: ¿Está en peligro el futuro del fútbol o ante el umbral de una nueva era?

La negativa de Trump y el rastro de los Kushner son solo la chispa de un gran juego político y financiero. Si el plan de la FIFA se lleva a cabo, existe el riesgo de que un torneo considerado patrimonio nacional como la Copa del Mundo pase al control de corporaciones comerciales. Esto podría cambiar la esencia misma del fútbol.

La decisión de poner en marcha el proyecto debe ser aprobada por la mayoría de las federaciones y también ratificada por el Consejo de la FIFA. Esto significa que las promesas sobre los mil millones aún están sobre el papel. Sin embargo, la posible participación de la familia presidencial de EE. UU. eleva este asunto del ámbito deportivo al nivel geopolítico.

¡Comparte este importante análisis financiero y político con tus amigos y aficionados al fútbol! Muchos deben saber sobre el futuro de la Copa del Mundo y los planes multimillonarios de los Kushner.

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