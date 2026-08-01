Se amplía la «lista negra» de minería en Rusia: Moscú y zonas fronterizas bajo prohibición

El gobierno de la Federación de Rusia ha dado un giro estratégico radical en la economía digital del país al introducir restricciones a gran escala contra la minería de criptomonedas. De acuerdo con un nuevo decreto aprobado, la ciudad de Moscú y la región de Moscú, así como una parte de la región de Kursk, se convertirán en «zonas cerradas» para la extracción de criptomonedas. Este paso se ha convertido en una de las medidas más serias en Rusia para gestionar los recursos energéticos y poner la industria de los activos digitales bajo el control del Estado.

La redacción de Zamin.uz analiza los detalles de estas restricciones históricas y sus perspectivas.

Alcance y duración de la prohibición: Un escenario diseñado para muchos años

El nuevo régimen no es una medida temporal, sino una restricción estratégica a largo plazo. Según el decreto gubernamental, la prohibición — incluyendo la realización directa de la actividad de minería — estará vigente desde el 15 de agosto de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2032. Esta es una de las restricciones de minería más prolongadas y sistemáticas en la historia de Rusia.

Estas restricciones prevén no sólo la prohibición de realizar minería directamente, sino también los tipos de actividades de asistencia técnica relacionados con ella. Esta situación no deja otra opción a las granjas de minería de la región de Moscú, que son enormes consumidoras de energía, que cesar por completo sus actividades.

Geografía: Desde la capital hasta la frontera estratégica

La geografía de la nueva prohibición tiene un significado estratégico único. Abarca tres direcciones principales:

Ciudad de Moscú: El centro financiero, administrativo y político del país. Región de Moscú: Un importante nodo industrial y de infraestructura. Región de Kursk: Ocho distritos fronterizos de la región y la ciudad de Lgov. La selección de estas áreas está directamente relacionada con la necesidad de garantizar la estabilidad y la seguridad energética.

Una mirada a la historia: Los antiguos miembros de la «lista negra»

La experiencia de limitar la actividad de minería en Rusia no es nueva. Anteriormente, ya se aplicaban ciertas restricciones en varias regiones. El nuevo decreto no sólo amplió esta lista, sino que la fortaleció aún más desde el punto de vista legal.

Análisis de las regiones prohibidas y restringidas:

Regiones donde la prohibición es total (Anteriores) Regiones con restricciones parciales (Algunas) Nuevas zonas prohibidas (Según el decreto, a partir de 2026) República de Daguestán, República de Ingusetia, República de Kabardia-Balkaria Región de Irkutsk (ciertas áreas) Ciudad de Moscú República de Karacháyevo-Cherkesia, República de Osetia del Norte-Alania, República de Chechenia República de Buriatia (ciertas áreas) Región de Moscú República Popular de Donetsk, República Popular de Lugansk Krai de Zabaykalie (ciertas áreas) Región de Kursk (8 distritos y la ciudad de Lgov) Región de Zaporiyia, Región de Jersón - -

Nota: Las nuevas prohibiciones entrarán en pleno vigor a partir del 15 de agosto de 2026.

Conclusión y análisis: Una nueva realidad para la industria digital

Las restricciones a gran escala que se introducen contra la actividad de minería en Rusia marcan el inicio de un período complejo y al mismo tiempo estratégicamente importante para la industria digital y el sector energético del país. La introducción de la prohibición en la región de la capital demuestra el deseo de Moscú de mantener estable el balance energético y redirigir los recursos hacia proyectos de infraestructura más prioritarios. Las restricciones a largo plazo demuestran el enfoque estratégico y estricto del Estado basado en el control del mercado de criptomonedas.

La cuestión sigue abierta sobre cómo afectarán estas restricciones al desarrollo del mercado de activos digitales en Rusia, a qué regiones ricas en energía se trasladará la minería y cómo continuará el proceso de fortalecimiento del control estatal. Lo único seguro es que la industria minera en Rusia ya no será tan libre como antes y pasará bajo el «control de hierro» del Estado.

¡Envía este importante análisis económico a tus amigos y aficionados al análisis! Muchos deben conocer los detalles de este nuevo giro contra la minería en Rusia.

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