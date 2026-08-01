Revolución en la defensa de EE. UU.: ¡se ensambla el primer avión de combate autónomo Fury!

Foto: © Anduril Industries

Un acontecimiento histórico ha tenido lugar en la industria de defensa de EE. UU.: Anduril Industries, una empresa líder en el ámbito de las tecnologías militares, ha ensamblado el primer prototipo del avión de combate semiautónomo Fury (FQ-44) en su nuevo complejo «Arsenal-1» en Ohio. Esto se considera un paso crucial en el proyecto, que se espera que se convierta en uno de los complejos industriales más grandes y modernos del país para la producción en masa de sistemas de combate autónomos.

Zamin.uz analiza y presenta este proyecto de una rapidez sin precedentes, las capacidades del nuevo avión de combate autónomo y la importancia estratégica de la fábrica «Arsenal».

En tiempo récord: solo 557 días desde la construcción hasta el prototipo

El ritmo de construcción del nuevo complejo de Anduril Industries y de producción del primer producto se llevó a cabo a una velocidad inimaginable. Según la empresa, el primer avión Fury salió de la cadena de montaje el 27 de julio de este año.

Lo más sorprendente es que este evento ocurrió solo 557 días después de que se anunciara oficialmente la construcción de la fábrica. Los procesos de producción en serie ya se habían puesto en marcha en marzo, tres meses antes de lo inicialmente previsto. La construcción de todo un gran complejo industrial, la instalación de los equipos necesarios, la atracción de expertos y el ensamblaje del primer avión se completaron en menos de dos años. Este es un resultado sin precedentes para la industria de defensa tradicional.

¿Qué es el Fury (FQ-44) y por qué lo necesita la Fuerza Aérea de EE. UU.?

El Fury (FQ-44) es un avión de combate semiautónomo con inteligencia artificial de alto nivel y sistemas de control autónomo, desarrollado específicamente para la Fuerza Aérea de EE. UU. (USAF). Su característica principal es la capacidad de ejecutar misiones de combate complejas de forma independiente, reduciendo al mínimo la participación humana.

Este es un paso importante destinado a aumentar el potencial de combate de la Fuerza Aérea, reducir los riesgos para los pilotos y aplicar nuevos tipos de tácticas con la ayuda de tecnologías autónomas. En junio, la Fuerza Aérea de EE. UU. seleccionó el proyecto Fury para pasar a la siguiente etapa de producción en serie, lo que aumenta aún más la probabilidad de que el avión sea adoptado oficialmente en el futuro.

Complejo «Arsenal-1»: Scale, Runway y 150 aviones al año

Anduril Industries destacó que la línea de producción actual en el complejo Arsenal-1 ya tiene la capacidad de producir hasta 150 aviones Fury al año. Una vez finalizada completamente la construcción, Arsenal-1 se convertirá en un complejo industrial moderno que ocupará una superficie de 465 000 metros cuadrados, ubicado cerca del Aeropuerto Internacional Rickenbacker en Ohio.

Lo más importante es que el complejo se conecta directamente a una pista de aterrizaje, lo que permitirá probar, ajustar y mejorar los aviones recién producidos en el mismo lugar. Esto reducirá al máximo el tiempo entre los procesos de producción y prueba.

Conclusión y Análisis: Ohio, el nuevo centro de la aviación y la industria de defensa

El establecimiento de la producción de Fury en Ohio no es casualidad. Es una parte integral de la estrategia de desarrollo de la industria de la aviación y de defensa implementada por el gobierno del estado de Ohio. La dirección de la región presta especial atención a la atracción de empresas capaces de transferir rápidamente tecnologías militares avanzadas a la producción en masa, y Anduril está dando el ejemplo en este sentido. Comienza una nueva era en la defensa de EE. UU., donde la velocidad, la autonomía y la producción en masa tienen una importancia decisiva.

¡Comparte este importante análisis con tus amigos y entusiastas de las tecnologías de defensa! Muchos deben saber sobre este giro radical en la producción en masa de aviones de combate autónomos en EE. UU.

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