Alta demanda de los nuevos smartphones Samsung en Corea del Sur

·252·Tecnología
Alta demanda de los nuevos smartphones Samsung en Corea del Sur

Los teléfonos inteligentes plegables más recientes de Samsung sufrieron escasez en Corea del Sur desde el inicio de las ventas oficiales. Según informa Business Post, los clientes están comprando los nuevos dispositivos incluso más rápido de lo que el fabricante logra entregarlos, lo que provocó largas filas en el mercado. Así lo informa Ixbt.com informa .

Se ha sabido que las preventas para la mayoría de las modificaciones del smartphone Galaxy Z Fold 8 ya se han agotado por completo. Para los clientes que inicialmente debían recibir el dispositivo el 7 de agosto, el plazo de entrega se pospuso hasta el 28 de agosto. Actualmente, quienes realizan pedidos después de la primera ola tendrán que esperar hasta tres semanas adicionales según la capacidad de memoria y las opciones de color elegidas.

Retrasos en los plazos de entrega

La escasez surgida no solo abarcó al modelo base, sino a toda la nueva línea de dispositivos. En particular, la variante Galaxy Z Fold 8 Ultra con 1 TB de almacenamiento también comenzará a ser enviada por Samsung únicamente a partir del 28 de agosto. Asimismo, para los modelos Galaxy Z Flip 8 el tiempo de espera también se trasladó al 11 o 18 de agosto según el color seleccionado.

El problema no afecta solo a la tienda online oficial de Samsung. Algunos puntos de venta físicos y tiendas en Corea establecen incluso el plazo para aceptar nuevos pedidos hasta mediados de septiembre. Los representantes de la compañía, al comentar la situación, atribuyeron esto a que la demanda resultó ser significativamente mayor que los indicadores pronosticados.

Interés y perspectivas a nivel récord

Según los datos de Business Post, durante el proceso de producción Samsung había planeado un volumen del Galaxy Z Fold 8 estándar aproximadamente un 40 % mayor en comparación con el Galaxy Z Fold 8 Ultra. Sin embargo, las reservas preparadas de antemano no fueron suficientes para cubrir la creciente necesidad. Según las evaluaciones preliminares, el volumen de pedidos para el nuevo dispositivo registró un resultado casi tres veces mayor que el indicador de la generación anterior, el Galaxy Z Fold 7.

Curiosamente, el interés por los dispositivos plegables ya ha alcanzado aproximadamente el 80 % del nivel de las preventas de la serie tradicional Galaxy S26. Por ahora, Samsung no ha revelado cifras oficiales sobre el volumen de ventas globales y el número total de pedidos. Sin embargo, la situación de la compañía en su mercado doméstico demuestra claramente que la confianza y el interés en la tecnología de smartphones plegables experimentan un crecimiento estable.

SamsungGalaxy Z Fold 8SmartphonesTecnologíasCorea del Sur
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

SpaceX muestra imágenes inéditas de la nave Starship desde el espacioSpaceX muestra imágenes inéditas de la nave Starship desde el espacioHoy, 12:51Elon Musk recluta expertos en IA para SpaceXElon Musk recluta expertos en IA para SpaceXHoy, 12:25Xiaomi anuncia su nuevo buque insignia con pantalla de 185 HzXiaomi anuncia su nuevo buque insignia con pantalla de 185 HzHoy, 11:26La publicación rusa « KodДурова » pasa a llamarse « Kod.ру »La publicación rusa « KodДурова » pasa a llamarse « Kod.ру »Hoy, 10:50Qualcomm se pronuncia sobre la caída del robot 4NE-1 en su presentación del Computex 2026Qualcomm se pronuncia sobre la caída del robot 4NE-1 en su presentación del Computex 2026Hoy, 10:28Científicos obtienen carbono sólido para baterías a partir de CO2 emitido a la atmósferaCientíficos obtienen carbono sólido para baterías a partir de CO2 emitido a la atmósferaHoy, 07:28
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis