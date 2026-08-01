Alta demanda de los nuevos smartphones Samsung en Corea del Sur

Los teléfonos inteligentes plegables más recientes de Samsung sufrieron escasez en Corea del Sur desde el inicio de las ventas oficiales. Según informa Business Post, los clientes están comprando los nuevos dispositivos incluso más rápido de lo que el fabricante logra entregarlos, lo que provocó largas filas en el mercado. Así lo informa Ixbt.com informa .

Se ha sabido que las preventas para la mayoría de las modificaciones del smartphone Galaxy Z Fold 8 ya se han agotado por completo. Para los clientes que inicialmente debían recibir el dispositivo el 7 de agosto, el plazo de entrega se pospuso hasta el 28 de agosto. Actualmente, quienes realizan pedidos después de la primera ola tendrán que esperar hasta tres semanas adicionales según la capacidad de memoria y las opciones de color elegidas.

Retrasos en los plazos de entrega

La escasez surgida no solo abarcó al modelo base, sino a toda la nueva línea de dispositivos. En particular, la variante Galaxy Z Fold 8 Ultra con 1 TB de almacenamiento también comenzará a ser enviada por Samsung únicamente a partir del 28 de agosto. Asimismo, para los modelos Galaxy Z Flip 8 el tiempo de espera también se trasladó al 11 o 18 de agosto según el color seleccionado.

El problema no afecta solo a la tienda online oficial de Samsung. Algunos puntos de venta físicos y tiendas en Corea establecen incluso el plazo para aceptar nuevos pedidos hasta mediados de septiembre. Los representantes de la compañía, al comentar la situación, atribuyeron esto a que la demanda resultó ser significativamente mayor que los indicadores pronosticados.

Interés y perspectivas a nivel récord

Según los datos de Business Post, durante el proceso de producción Samsung había planeado un volumen del Galaxy Z Fold 8 estándar aproximadamente un 40 % mayor en comparación con el Galaxy Z Fold 8 Ultra. Sin embargo, las reservas preparadas de antemano no fueron suficientes para cubrir la creciente necesidad. Según las evaluaciones preliminares, el volumen de pedidos para el nuevo dispositivo registró un resultado casi tres veces mayor que el indicador de la generación anterior, el Galaxy Z Fold 7.

Curiosamente, el interés por los dispositivos plegables ya ha alcanzado aproximadamente el 80 % del nivel de las preventas de la serie tradicional Galaxy S26. Por ahora, Samsung no ha revelado cifras oficiales sobre el volumen de ventas globales y el número total de pedidos. Sin embargo, la situación de la compañía en su mercado doméstico demuestra claramente que la confianza y el interés en la tecnología de smartphones plegables experimentan un crecimiento estable.