Lionel Messi evalúa las posibilidades de Argentina de defender su título mundial

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Lionel Messi evalúa las posibilidades de Argentina de defender su título mundial

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, habló sobre las posibilidades de su equipo de defender su título mundial tras el último partido de preparación contra Islandia (3-0). La estrella del Inter Miami entró desde el banquillo en la segunda mitad para marcar y batir un récord internacional de larga data para su país. Esto es reportado por Goal.com .

Entrando al campo en el minuto 70 en el Jordan-Hare Stadium de Alabama, Lionel Messi convirtió un penalti para ampliar el marcador. Este gol fue el número 117 con la selección nacional. Tras el partido, Messi concedió una entrevista a TyC Sports sobre su estado físico: "Tenía muchas ganas de entrar al campo. Me sentí genial y superé el miedo tras la lesión. Ahora tenemos una semana para prepararnos para el partido inaugural", dijo el delantero.

A sus 38 años, 11 meses y 14 días, Lionel Messi se convirtió oficialmente en el jugador de mayor edad en marcar para la Albiceleste. El récord anterior pertenecía al legendario Angel Labruna desde 1957. El partido contra Islandia fue también la aparición oficial número 199 de Messi con Argentina, consolidando aún más su estatus como el jugador con más partidos en la historia del país.

El capitán destacó que la mentalidad del equipo no ha cambiado desde la victoria en Qatar. Antes del primer partido de la fase de grupos contra Argelia, señaló el gran deseo de ganar del equipo: "Siempre me emociono mucho al inicio de una competición, especialmente antes de un Mundial. Este grupo nunca defrauda a los aficionados. Somos un equipo ganador que siempre quiere más", añadió Lionel Messi.

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Nodirbek Razzokov
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