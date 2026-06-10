Mientras los ojos del mundo se dirigen una vez más al evento deportivo más prestigioso e intenso del planeta, la Copa Mundial de la FIFA, las declaraciones sensacionales de los equipos participantes y sus estrellas están aumentando aún más la emoción de los aficionados. En particular, Ibrahim Maza, un prometedor miembro de la selección nacional de Argelia y talentoso centrocampista del club alemán Bayer Leverkusen, compartió sus planes y sueños antes del próximo torneo. Las palabras del joven astro han causado un gran revuelo en el mundo del deporte.

Al reflexionar sobre los próximos partidos, altamente responsables y complejos, especialmente contra el principal rival del grupo, Maza destacó la importancia de no caer en sus trucos tácticos:

«Utilizan muchas provocaciones en el campo para romper mentalmente al oponente. Sin embargo, debemos mantenernos totalmente tranquilos en tales situaciones, dar nuestro máximo esfuerzo y jugar con inteligencia. Todos veremos qué sucede en el campo en los próximos días. InshaAllah, somos capaces de derrotar al gran Lionel Messi y a su equipo», expresó el jugador con firme convicción en una entrevista exclusiva con la famosa publicación internacional «Goal» .

Al observar el calendario de la competición, a la selección nacional de Argelia le esperan verdaderas batallas. Los representantes africanos jugarán su primer partido el 17 de junio contra los actuales campeones del mundo, Argentina. Tras este choque central, se enfrentarán en la fase de grupos a la disciplinada selección europea de Austria y al representante del continente asiático, Jordania.

Cabe recordar que el resultado más alto y exitoso en la historia de la selección nacional de Argelia en las Copas del Mundo se registró en 2014, cuando Brasil fue el anfitrión. En aquel entonces, este valiente equipo superó con éxito la fase de grupos por primera vez en su historia, llegando a los octavos de final y ofreciendo un partido muy resistente contra Alemania, el futuro campeón. Veremos si Ibrahim Maza y sus compañeros pueden superar esta vez el obstáculo de Messi y hacer historia.

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