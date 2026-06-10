Ante la inminente Copa Mundial de la FIFA 2026, cada declaración del campamento de la selección francesa, uno de los grandes favoritos del torneo, causa revuelo en el mundo del deporte. En particular, el debate sobre el rol táctico y el posicionamiento del capitán y superestrella Kylian Mbappé no cesa. En una reciente conferencia de prensa, el seleccionador de Francia, Didier Deschamps, respondió a su manera a los periodistas que preguntaban: «¿Cuál es la posición más óptima para Mbappé en el campo?»

En la comunidad deportiva y entre los expertos, se critica a menudo que la superestrella del Real Madrid, Kylian Mbappé, no puede demostrar plenamente sus habilidades, velocidad y potencial como delantero centro puro (nueve), y que es más peligroso como extremo izquierdo. El técnico francés defendió su postura táctica frente a estas objeciones con un toque de sarcasmo y humor.

«Si ese es el caso, entonces quizás soy un tonto que no entiende nada. ¿Significa eso que los mejores entrenadores del mundo, que lo han puesto como delantero centro a nivel de clubes durante los últimos tres años, tampoco entienden de fútbol? Kylian jugó como delantero central en su última temporada en el PSG y durante sus dos exitosas temporadas en el Real Madrid, logrando grandes resultados», fue citado Deschamps por la famosa «Madrid Zone» publicación.

De las palabras del seleccionador se desprende que Mbappé ocupará el centro del ataque francés en los partidos de la próxima Copa Mundial, y que toda la táctica del equipo se construirá a su alrededor.

Como recordatorio, los «Bleus» disputarán su primer partido crucial de la fase de grupos de la actual Copa Mundial el 16 de junio contra uno de los representantes más fuertes y físicos de África: la selección nacional de Senegal. Se espera que este choque central determine en gran medida el liderazgo del grupo. Deseamos a todas las selecciones partidos hermosos y significativos en la Copa Mundial.

¡Siga los nuevos goles de Kylian Mbappé con el Madrid y la selección, las misteriosas tácticas de Didier Deschamps para el Mundial y las noticias más candentes y exclusivas de la Copa Mundial junto con nosotros en las páginas de Zamin!