Motorola se prepara para presentar su primer reloj inteligente de clase Ultra

Con una sólida presencia en el mercado de los smartphones, Motorola se prepara para dar un paso importante en el segmento de los dispositivos portátiles. Según The Mac Observer, los primeros renders oficiales del nuevo reloj inteligente insignia, llamado Motorola Watch Ultra, han aparecido en Internet. Si estas filtraciones se confirman, este dispositivo se convertirá en el primer reloj prémium de clase Ultra en la historia de la marca, compitiendo directamente con los dispositivos similares de gigantes como Samsung y Apple, informa Ixbt.com. informa al respecto.

Las imágenes publicadas revelan la apariencia y los aspectos de diseño del gadget. El nuevo dispositivo está equipado con una pantalla redonda de estilo clásico, con una gran corona digital giratoria con el logotipo de Motorola en el lateral y un botón físico adicional. Asimismo, las inscripciones en la parte trasera de la caja del reloj indican sus principales características técnicas.

Cuerpo robusto y protección avanzada

Según los detalles, el Motorola Watch Ultra contará con un moderno cuerpo de acero inoxidable de 46 milímetros. El fabricante ha prestado especial atención al uso subacuático del dispositivo, siendo capaz de soportar la presión del agua a una profundidad de hasta 50 metros. Al mismo tiempo, la carcasa cumple con el estándar IP68, que ofrece una protección completa contra el polvo y la humedad.

El reloj también llama la atención por su autonomía y sus capacidades de conectividad. El dispositivo estará equipado con módulos GPS y LTE integrados, esenciales para los usuarios modernos. Esto permite al usuario disfrutar de conexión a Internet y funciones de navegación incluso cuando está lejos de su smartphone.

Diseño y perspectivas de presentación

La correa especial que lleva el reloj en las imágenes difundidas también llama la atención. Con un aspecto similar al de una correa de cuero, está decorada con exclusivas costuras en contraste de color rojo. Según los expertos, se espera que en el futuro la compañía también ofrezca a los compradores varias correas intercambiables de estilo deportivo y de otros tipos.

Por ahora, Motorola no ha publicado ninguna información sobre la fecha de presentación oficial del reloj Watch Ultra. Del mismo modo, se mantienen en secreto los mercados en los que se lanzará este nuevo gadget insignia y cuál será su precio. Sin embargo, la aparición de este dispositivo indica que la competencia en el mercado de los relojes inteligentes prémium se intensificará.