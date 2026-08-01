Microsoft Windows 11 reducirá el consumo de memoria RAM

·47·Tecnología
Microsoft Windows 11 reducirá el consumo de memoria RAM

Microsoft ha iniciado un amplio trabajo de optimización destinado a reducir significativamente el consumo de memoria de acceso aleatorio (RAM) del sistema operativo Windows 11. Según informa Ixbt.com, esta actualización permitirá a los usuarios de ordenadores con 8 GB de RAM disfrutar de una experiencia de sistema mucho más cómoda. Así lo informa Ixbt.com informa .

Los próximos cambios fueron anunciados por Pavan Davuluri, presidente de la división de Windows y Devices. Según él, la tarea principal del equipo de software es garantizar que Windows 11 siga siendo rápido y receptivo incluso en dispositivos económicos.

Razones para reducir el consumo de memoria

Estos cambios también se han visto motivados por la situación económica del mercado. Debido a la alta demanda de módulos DRAM para el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial, los precios de la memoria han aumentado. Como resultado, muchos fabricantes de portátiles se ven obligados a volver a las configuraciones básicas con 8 GB de RAM.

Por ello, Microsoft planea reducir el volumen que ocupa el sistema operativo durante el arranque inicial. Esto permitirá liberar más recursos incluso antes de que se inicien las aplicaciones del usuario y aumentará la eficiencia general del sistema.

Etapas de optimización técnica

La compañía continuará mejorando la plataforma WinUI 3. Está previsto que las aplicaciones creadas sobre esta plataforma consuman menos memoria RAM desde el principio, lo que tendrá un impacto positivo en la estabilidad de todo el sistema.

Asimismo, el proceso de optimización abarcará los componentes Chromium y WebView2, en los que se basan muchas aplicaciones modernas de Windows. Microsoft promete hacer que estas herramientas ahorren más memoria.

Cabe señalar que la compañía no está declarando los 8 GB de memoria como el nuevo estándar recomendado. Los expertos siguen aconsejando elegir ordenadores con al menos 16 GB de RAM para tareas complejas y programas modernos. Todavía se desconoce cuándo se lanzarán exactamente las nuevas optimizaciones en Windows 11.

Windows 11MicrosoftRAMPavan DavuluriTecnología
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El principal problema de la pantalla del Samsung Galaxy Z Fold 8 vuelve a surgirEl principal problema de la pantalla del Samsung Galaxy Z Fold 8 vuelve a surgirHoy, 12:27Hisense presenta un smartphone E-Ink de doble pantalla tras cuatro años de pausaHisense presenta un smartphone E-Ink de doble pantalla tras cuatro años de pausaHoy, 11:26Boeing concluyó las pruebas de los Boeing 737 MAX 7 y MAX 10Boeing concluyó las pruebas de los Boeing 737 MAX 7 y MAX 10Hoy, 09:54Honor Play11 Pro: presentado con batería de 7000 mAh y pantalla 1,5KHonor Play11 Pro: presentado con batería de 7000 mAh y pantalla 1,5KHoy, 06:58Una GeForce RTX 5060 Ti destrozada en un accidente es reparada con éxitoUna GeForce RTX 5060 Ti destrozada en un accidente es reparada con éxitoHoy, 06:23Se revelan ciberataques contra los sistemas de suministro de agua en EE. UU.Se revelan ciberataques contra los sistemas de suministro de agua en EE. UU.Hoy, 05:51
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis