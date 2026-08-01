Microsoft Windows 11 reducirá el consumo de memoria RAM

Microsoft ha iniciado un amplio trabajo de optimización destinado a reducir significativamente el consumo de memoria de acceso aleatorio (RAM) del sistema operativo Windows 11. Según informa Ixbt.com, esta actualización permitirá a los usuarios de ordenadores con 8 GB de RAM disfrutar de una experiencia de sistema mucho más cómoda. Así lo informa Ixbt.com informa .

Los próximos cambios fueron anunciados por Pavan Davuluri, presidente de la división de Windows y Devices. Según él, la tarea principal del equipo de software es garantizar que Windows 11 siga siendo rápido y receptivo incluso en dispositivos económicos.

Razones para reducir el consumo de memoria

Estos cambios también se han visto motivados por la situación económica del mercado. Debido a la alta demanda de módulos DRAM para el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial, los precios de la memoria han aumentado. Como resultado, muchos fabricantes de portátiles se ven obligados a volver a las configuraciones básicas con 8 GB de RAM.

Por ello, Microsoft planea reducir el volumen que ocupa el sistema operativo durante el arranque inicial. Esto permitirá liberar más recursos incluso antes de que se inicien las aplicaciones del usuario y aumentará la eficiencia general del sistema.

Etapas de optimización técnica

La compañía continuará mejorando la plataforma WinUI 3. Está previsto que las aplicaciones creadas sobre esta plataforma consuman menos memoria RAM desde el principio, lo que tendrá un impacto positivo en la estabilidad de todo el sistema.

Asimismo, el proceso de optimización abarcará los componentes Chromium y WebView2, en los que se basan muchas aplicaciones modernas de Windows. Microsoft promete hacer que estas herramientas ahorren más memoria.

Cabe señalar que la compañía no está declarando los 8 GB de memoria como el nuevo estándar recomendado. Los expertos siguen aconsejando elegir ordenadores con al menos 16 GB de RAM para tareas complejas y programas modernos. Todavía se desconoce cuándo se lanzarán exactamente las nuevas optimizaciones en Windows 11.