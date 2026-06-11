Mourinho se opone al plan del Real Madrid de fichar a Julián Álvarez

A punto de abrirse oficialmente el mercado de fichajes en el fútbol europeo, los acontecimientos en torno al Real Madrid están tomando un giro inesperado y extremadamente intenso. El famoso y polémico especialista José Mourinho, cuya llegada al mando del «club blanco» es casi segura en los próximos días, ha comenzado a intervenir activamente en la política de fichajes del superclub madrileño desde el primer día. El influyente y popular medio español Mundo Deportivo informa que el «Special One» portugués se ha opuesto firmemente al plan de la directiva del club de fichar a Julián Álvarez, delantero de su eterno rival, el Atlético de Madrid.

Fuentes internas confirman que los primeros desacuerdos serios y conflictos tácticos entre el experimentado entrenador portugués y los dirigentes del Real Madrid surgieron incluso antes de que se anunciara oficialmente su regreso. Toda la controversia gira en torno a una monumental oferta de traspaso de 150 millones de euros que fue rechazada implacablemente por el Atlético.

Actualmente, no hay consenso dentro del Santiago Bernabéu sobre esta saga de fichajes. Fuentes cercanas a la directiva del Real afirman que José Mourinho fue informado de antemano sobre el plan de presentar una oferta oficial por el talentoso delantero argentino, pero el entrenador no apoyó la idea en absoluto. Sin embargo, el presidente del club decidió ignorar esta opinión y envió una solicitud oficial a los «colchoneros» de todos modos.

Sin embargo, el entorno de Mourinho ofrece una versión totalmente distinta. Según su versión, el técnico portugués no sabía nada de las negociaciones secretas con el Atlético hasta que se filtraron a los medios. De creer esta versión, José se enteró de la situación con estupor solo después de que apareciera en la prensa la noticia oficial de que el Atlético había rechazado la oferta de 150 millones de euros del Real.

No obstante, ambas partes no ocultan que están totalmente de acuerdo en un punto importante: el internacional argentino Julián Álvarez no figura en absoluto en la lista de jugadores que el nuevo entrenador portugués exigió o considera adecuados para su esquema táctico. La publicación concluye que Mourinho no considera a la estrella del Atlético como una prioridad para reforzar el ataque del Real y está buscando otros candidatos. Veremos qué acontecimientos inesperados marcarán el inicio de la segunda era de José en el Real.

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