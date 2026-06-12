Corea del Sur logra una victoria de remontada ante la República Checa

La Copa Mundial 2026, organizada en suelo norteamericano, está ofreciendo un drama real y giros inesperados desde sus primeros días. El último partido del Grupo A, que contó con algunos de los equipos más fuertes del mundo, mantuvo a los aficionados al fútbol al borde de sus asientos. En un choque espectacular en el Estadio Akron de Guadalajara, uno de los gigantes asiáticos, Corea del Sur, se enfrentó al orgulloso representante europeo, la República Checa, y mostró un carácter real para asegurar una victoria vital.

Como era de esperar, el partido comenzó con un juego táctico cauteloso pero intenso por ambas partes. Aunque la primera mitad permaneció sin goles, la segunda ofreció mucha emoción a los aficionados al fútbol. En el minuto 59, el hábil defensa europeo Ladislav Krejčí superó al portero Kim Seung-gyu para abrir el marcador y poner a los checos en ventaja.

Un héroe suplente y una remontada brillante

Los «Tigres de Asia» no se desanimaron tras encajar el gol; al contrario, aumentaron su intensidad ofensiva. En el minuto 67, el experimentado centrocampista surcoreano Hwang In-beom empató el marcador, haciendo vibrar el estadio — 1:1.

Los ajustes tácticos del entrenador y la entrada de Oh Hyeon-gyu en el minuto 69, sustituyendo al legendario Son Heung-min, cambiaron por completo el destino del partido. Tras la actividad ofensiva de la estrella Hwang Hee-chan y sus compañeros, el suplente Oh Hyeon-gyu culminó un peligroso ataque con un gol en el minuto 80. Este hermoso tanto aseguró una victoria de remontada crucial (2:1) para el equipo asiático.

Con este éxito, Corea del Sur sumó 3 puntos en la primera jornada de la Copa Mundial, dando un paso gigante hacia la fase eliminatoria. Como recordatorio, en el partido inaugural del grupo, uno de los coanfitriones, México, derrotó a Sudáfrica 2:0 de manera convincente. La batalla en el Grupo A se intensifica ahora.

Copa Mundial 2026. Grupo A. Detalles de la 2ª jornada:

Corea del Sur — República Checa — 2:1

12 de junio. México. Estadio Akron.

Goles: Hwang In-beom (67), Oh Hyeon-gyu (80) — Krejčí (59).

Alineación de Corea del Sur: Kim Seung-gyu, Lee Han-beom, Kim Min-jae, Lee Ki-hyuk, Seol Young-woo, Hwang In-beom (Kim Jin-gyu, 84), Shin Ho-beck (Park Jin-seob, 84), Lee Tae-seok (Eom Ji-sung, 69), Lee Kang-in, Lee Jae-sung (Hwang Hee-chan, 62), Son Heung-min (Oh Hyeon-gyu, 69).

Alineación de la República Checa: Kovář, Chaloupek, Hranáč, Krejčí, Coufal, Souček, Sadílek (Chytil, 85), Zelený, Šulc (Hložek, 64), Provod (Sadílek, 64), Schick (Chorý, 64).

Tarjeta amarilla: Lee Ki-hyuk (90+6).

Los jugadores lucharon con intensidad hasta los últimos segundos, ofreciendo un partido realmente entretenido. ¡Sigue los próximos partidos emocionantes de la Copa Mundial, las posibilidades de los equipos y las clasificaciones de los grupos con nosotros en Zamin!