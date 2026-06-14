Arman Tsarukyan derrota a Tony Ferguson antes del límite (video)

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Arman Tsarukyan derrota a Tony Ferguson antes del límite (video)

La temporada de primavera-verano en el mundo de las artes marciales mixtas (MMA) está resultando intensa y llena de enfrentamientos inesperados. En particular, los combates en la UFC, la promoción más prestigiosa del mundo, y otras ligas de renombre están atrayendo a millones de aficionados frente a sus pantallas. Uno de estos eventos deportivos inolvidables y emocionantes tuvo lugar en San Luis, Misuri, EE. UU. En el marco del prestigioso torneo 'RAF-10' organizado allí, el hábil luchador Arman Tsarukyan, que representa a Armenia y Rusia y ocupa actualmente el segundo lugar en el ranking de peso ligero de la UFC, subió al octágono.

En este combate, fue desafiado por el legendario ex campeón interino de la UFC, Tony Ferguson, quien se ha asegurado un lugar firme en la historia de las MMA gracias a su brillante carrera y su carácter indomable.

Dominio técnico en el segundo asalto y un marcador de '10-0'

Este choque, esperado con impaciencia por los seguidores de ambos atletas, comenzó desde los primeros minutos bajo el claro dominio táctico y físico de Arman Tsarukyan. El joven e intenso atleta armenio ejecutó su plan de juego a la perfección, sin dejar casi ninguna oportunidad a su oponente. Como resultado, en el segundo asalto del combate, Tsarukyan aumentó la presión al máximo y terminó la pelea antes del límite con una victoria absoluta por un marcador de '10-0'.

Este éxito marcó otra brillante victoria para Arman en su séptimo combate bajo la bandera de la liga 'RAF'. El veterano luchador Tony Ferguson, por su parte, tuvo que sufrir un debut infructuoso en esta organización.

Puede familiarizarse con las últimas estadísticas y cifras de la carrera de ambos luchadores a través de la siguiente tabla analítica especial:

Nombre y estatus del luchador

País representado

Resultado en el torneo 'RAF-10'

Número de combates en la liga 'RAF'

Último combate en MMA y fecha

Oponentes anteriores y resultado registrado

Arman Tsarukyan


(2º en el ranking de la UFC)

Armenia / Rusia

Victoria antes del límite en el 2º asalto

7 combates

Noviembre de 2025

Dan Hooker (Nueva Zelanda) — derrotado en el 2º asalto

Tony Ferguson


(Ex estrella de la UFC)

EE. UU.

Derrota (10-0)

1 combate (Debut)

Agosto de 2024

Michael Chiesa (EE. UU.) — derrotado en el 1er asalto

El regreso de los atletas al octágono: una mirada al pasado

Cabe destacar que el talentoso Arman Tsarukyan compitió por última vez en MMA profesional en noviembre de 2025. En aquel entonces, consolidó su posición al noquear al peligroso atacante neozelandés Dan Hooker en el segundo asalto, tal como hizo hoy. La victoria en San Luis demostró que el atleta sigue en plena forma física.

El legendario Tony Ferguson volvió a subir al octágono por primera vez tras una larga pausa. Anteriormente se había enfrentado al estadounidense Michael Chiesa en agosto de 2024, donde perdió en el primer asalto y se retiró temporalmente del deporte de alto nivel. Aunque los aficionados esperaban un gran resultado del regreso de 'El Cucuy', la juventud y la intensidad tuvieron la última palabra.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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