El Como está cerca de cerrar el fichaje de Trevoh Chalobah

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El Como está cerca de cerrar el fichaje de Trevoh Chalobah

El club italiano Como ha entrado en una fase decisiva en las negociaciones para fichar al defensa del Chelsea, Trevoh Chalobah. Según Goal.com, las partes están dando los últimos pasos para alcanzar un acuerdo y se espera que el anuncio oficial se produzca en las próximas horas. Así lo informa Goal.com.

Se ha sabido que los términos del contrato personal entre el futbolista inglés y la directiva del Como ya se habían acordado por completo hace una semana. Actualmente, el club italiano está muy cerca de satisfacer plenamente las demandas financieras del equipo londinense.

Coste del traspaso y condiciones financieras

La directiva del Chelsea había estado exigiendo 30 millones de euros por el defensa desde el inicio de la ventana de fichajes. El Como expresó su disposición a cumplir con dicha exigencia y se programó una nueva llamada entre ambas partes.

Si estas negociaciones concluyen con éxito, el traspaso será confirmado oficialmente y el futbolista inglés pondrá rumbo a Italia.

Otros pretendientes y la intención del jugador

Otros clubes importantes también habían mostrado interés en los servicios de Trevoh Chalobah. Entre ellos, el Inter había realizado consultas por el jugador, pero ahora los negriazules han centrado su atención en otras opciones, incluido el fichaje de Cuti Romero.

Por su parte, el propio jugador desea continuar su carrera precisamente en el Como. Trevoh solo está esperando la llamada definitiva de los clubes para volar a Italia y comenzar una nueva y emocionante etapa en su carrera.

El cuerpo técnico encabezado por Cesc Fàbregas espera con muchas ganas que este fichaje se concrete pronto. Se espera que la llegada de este experimentado defensa fortalezca considerablemente la línea defensiva del equipo.

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Jahongir Tursunov
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