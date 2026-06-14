Vinícius Junior hace declaraciones tras el empate contra Marruecos

La histórica Copa Mundial 2026, que comenzó en los campos de Estados Unidos, Canadá y México, está entrando en una fase intensa. En la primera jornada del Grupo C, el gran favorito del torneo, Brasil, se enfrentó a Marruecos, terminando con un reñido empate 1-1. Tras el encuentro, la estrella del Real Madrid y talentoso extremo Vinícius Junior, autor del único gol del empate para los «pentacampeones», habló ante los medios. El delantero, favorito de la afición, comentó sus impresiones sobre el partido, las dificultades encontradas y las instrucciones de Carlo Ancelotti.

«El gol inicial arruinó nuestros planes»

Vinícius Junior no ocultó que el gol encajado en los primeros minutos afectó la táctica general del equipo:

«Por supuesto, encajar un gol en los primeros minutos cambia por completo el plan de juego inicial. Sin embargo, creo que los chicos se recuperaron rápido, se adaptaron a la nueva situación y reforzamos considerablemente nuestras acciones defensivas.

Después de que mi compañero Raphinha cambiara de banda, ampliamos nuestro juego ofensivo y empezamos a controlar el balón. Pero hay que admitir que el primer partido de un Mundial siempre es mentalmente muy difícil y complejo. Marruecos jugó un fútbol muy coherente hoy, y la presión del partido inaugural siempre se siente en el campo».

Puede conocer más sobre las declaraciones de Vinícius Junior y la situación en el Grupo C a través de la siguiente tabla analítica:

Nombre y estatus del jugador Contribución en el partido contra Marruecos Requisito principal de Ancelotti Condiciones climáticas Estatus personal del jugador Objetivo principal para la siguiente ronda Vinícius Junior

(Extremo brasileño) Minuto 32 autor de un gol magnífico Control del balón y activación de las bandas Ultramar clima muy caluroso Experiencia y responsabilidad aumentadas considerablemente En el próximo partido ganar a toda costa

«Estoy listo para todos los desafíos de este torneo»

El talentoso delantero también habló sobre su crecimiento personal y las incómodas condiciones meteorológicas en ultramar.

«En el Mundial anterior yo era muy joven e inexperto. Ahora he madurado en mi juego y he aprendido mucho, pero al mismo tiempo, el sentido de responsabilidad sobre mis hombros ha crecido. Creo que para este prestigioso torneo de este año, estoy absolutamente listo para enfrentar cualquier dificultad.

El estado de los estadios y campos aquí es un poco diferente, y además hace mucho calor. Necesitamos adaptarnos rápidamente a este clima porque los eventos en el Mundial se suceden muy rápido. Nuestro entrenador Carlo Ancelotti nos pidió que mantuviéramos el balón más tiempo y lo pasáramos rápidamente de una banda a otra. Logramos hacerlo, pero no pudimos crear muchas situaciones peligrosas frente a la portería rival. La razón es que el equipo marroquí estuvo muy organizado y sólido en defensa. Ahora debemos analizar este partido en profundidad. En la segunda jornada, debemos ganar sí o sí, pase lo que pase», concluyó Vinícius.

Recordemos que en la segunda jornada del Grupo C, Brasil se enfrentará a Haití el 20 de junio, y los aficionados no esperan menos que tres puntos de los «pentacampeones».

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