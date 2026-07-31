¡La reina del ajedrez Umida Omonova sube al podio en el Campeonato Asiático!

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¡La reina del ajedrez Umida Omonova sube al podio en el Campeonato Asiático!

En Hong Kong (China) han concluido los Campeonatos Asiáticos de ajedrez rápido y blitz masculino y femenino. Tres jóvenes y talentosos representantes defendieron el honor de Uzbekistán en este prestigioso torneo que reunió a 178 de los mejores ajedrecistas de 14 países. Lo más gratificante para nosotros es que nuestra compatriota Umida Omonova ganó la medalla de bronce del Campeonato Asiático en la modalidad de blitz.

Zamin.uz analiza y presenta el éxito de nuestras «reinas del ajedrez» y los detalles de la competición.

Triunfo de las reinas del ajedrez: ¡Umida Omonova se corona con el bronce asiático en blitz!

Este campeonato, uno de los eventos más importantes del ajedrez asiático, se celebró del 28 al 30 de julio en Hong Kong (China). En la categoría de blitz femenino, la joven promesa uzbeka Umida Omonova demostró un auténtico temple y una gran maestría.

Al término de partidas intensas y sin concesiones, Umida Omonova logró acumular 9,5 puntos. Este resultado le aseguró un honorable 3.º puesto y le permitió conquistar la medalla de bronce del Campeonato Asiático. Esta victoria demuestra el prestigio de la escuela de ajedrez de Uzbekistán y el auge del ajedrez femenino.

Partidas disputadas: Afruza Khamdamova en el top 4 y Umida quinta en la modalidad rápida

El campeonato no se limitó al bronce de Umida. Otra de nuestras compatriotas en el blitz, Afruza Khamdamova, también realizó un torneo excepcional. Tras una dura pugna, finalizó en el 4.º lugar quedándose muy cerca de las medallas. Este resultado augura grandes éxitos futuros para Afruza.

Además, los ajedrecistas uzbekos también probaron suerte en la modalidad de ajedrez rápido (rapid). Umida Omonova, bronce en blitz, terminó la competición de rápidas en la5.ª posición con 7,5 puntos. Entrar en el top 5 es un gran logro en un torneo tan prestigioso a nivel asiático.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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