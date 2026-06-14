Turquía cae ante Australia a pesar de realizar 30 disparos

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Turquía cae ante Australia a pesar de realizar 30 disparos

La histórica Copa Mundial 2026, que ha comenzado en los magníficos campos de Norteamérica, sigue sorprendiendo a millones de aficionados con resultados inesperados y un drama real. En la primera jornada del Grupo D, la selección nacional de Turquía, un equipo europeo talentoso apoyado por muchos aficionados, se enfrentó al representante del continente verde, Australia. A pesar de la clara superioridad de los jugadores turcos en este intenso encuentro, la suerte favoreció a los 'Socceroos' y el partido terminó 0-2 a favor de los australianos.

Aunque los 'Ay-Yıldızlılar' bajo la dirección de Vincenzo Montella hicieron todo lo posible por empezar el torneo con una victoria, su falta de acierto ante la portería rival les pasó factura.

30 disparos y una estadística de mala suerte que sacudió el estadio

Durante todo el encuentro, los hombres de Vincenzo Montella sitiaron literalmente el área rival. ¡Al final del partido, Turquía había realizado la impresionante cifra de 30 disparos a la portería australiana! Lo más frustrante es que, aunque 8 de estos intensos ataques fueron a puerta, el portero australiano Mat Ryan mostró una gran maestría, evitando que cualquier balón terminara en la red.

Por el contrario, la selección nacional de Australia, actuando con extrema precisión y disciplina al contragolpe, solo realizó 9 disparos en todo el partido. 4 de ellos fueron a puerta y 2 terminaron en gol. Esta eficacia y frialdad táctica dieron a los 'Socceroos' 3 puntos cruciales.

Puede familiarizarse con las estadísticas del partido y los planes futuros de Turquía y Australia a través del informe oficial y la tabla analítica a continuación:

Estado del torneo y del grupo

Equipos

Resultado final oficial

Disparos totales (Turquía / Australia)

Disparos a puerta

Calendario de la 2ª jornada

Copa Mundial 2026. Grupo D, 1ª jornada

Turquía — Australia

0 : 2

30 — 9


(Dominio claro de Turquía)

8 — 4

Turquía — Paraguay


Australia — EE. UU.

Análisis rápido y próximos partidos decisivos

Tras esta derrota, los hombres de Vincenzo Montella deben trabajar inmediatamente en sus errores para corregir la situación, ya que la competencia en el Grupo D se intensifica por momentos. En el partido inaugural del grupo, uno de los anfitriones del torneo, Estados Unidos, derrotó a Paraguay por 4-1.

Calendario de los próximos partidos candentes: Ahora, la selección nacional de Turquía debe enfrentarse al representante sudamericano, Paraguay, en la 2ª jornada para mejorar su situación en el grupo y mantener vivas sus esperanzas de pasar a la siguiente fase; solo les sirve la victoria. Australia, que logró un triunfo vital en la primera jornada, se enfrentará al líder del grupo, Estados Unidos, en un choque central.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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