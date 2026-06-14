José Mourinho intenta traer a Sami Khedira de vuelta al Real Madrid

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José Mourinho intenta traer a Sami Khedira de vuelta al Real Madrid

Los cambios de entrenador y los informes sensacionalistas en torno al Real Madrid ya se han convertido en el tema principal de las publicaciones deportivas mundiales. El famoso especialista portugués José Mourinho, que regresa al Santiago Bernabéu por segunda vez como salvador, se ha arremangado para comenzar una nueva era en el "club real". "Sports.kz» informa, citando fuentes externas influyentes, que la ex estrella madridista Sami Khedira está a punto de regresar al equipo. Sin embargo, esta vez no se invita al ex futbolista alemán para jugar en el campo, sino para unirse al cuerpo técnico de Mourinho y convertirse en su mano derecha.

El nuevo quinteto madrileño de José Mourinho

Según las informaciones de la famosa y fiable publicación española «AS», José Mourinho, apodado «The Special One», ya ha formado su nuevo grupo de entrenadores y casi ha finalizado quiénes formarán parte de él. Se espera que este nuevo staff esté compuesto por cinco especialistas altamente fiables y experimentados. El entrenador portugués pretendía incluir en este grupo a uno de los ex jugadores del Real Madrid que conoce perfectamente el entorno interno del club, sus tradiciones y el carácter de los aficionados madridistas. Inicialmente, se consideró para este puesto al legendario defensa del «club real», Pepe. Sin embargo, el ex defensa portugués no dio una respuesta definitiva a esta oferta, señalando indirectamente que esta elección se decidiría a favor de otro candidato.

Puede familiarizarse con los detalles de la carrera de Sami Khedira en el Real Madrid y los planes del nuevo cuerpo técnico de José Mourinho a través de la siguiente tabla analítica especial:

Jefe del cuerpo técnico

Asistente invitado al equipo

Antiguo estatus de Khedira en el Real Madrid

Sus años en el club

Composición general del cuerpo técnico

Candidato previamente considerado para este puesto

José Mourinho


(Entrenador principal)

Sami Khedira


(Entrenador asistente)

Ex centrocampista alemán experimentado

2010 – 2015

5 especialistas altamente fiables

Pepe


(Ex defensa portugués)

Han comenzado negociaciones activas con Khedira

Actualmente, José Mourinho está manteniendo negociaciones muy intensas y activas con su antiguo pupilo Sami Khedira. Según los expertos, el ex centrocampista encaja al 100% en el perfil de un especialista moderno con conocimientos tácticos y capacidad para conectar con los jugadores que Mourinho busca para su nuevo proyecto.

Cabe recordar que Sami Khedira defendió los colores del Real Madrid de 2010 a 2015 y fue una de las figuras clave del equipo durante la era Mourinho. Tras años exitosos en España, se trasladó al club turinés Juventus y terminó oficialmente su rica carrera en 2021 en el equipo alemán Hertha. Ahora, el hecho de que este maestro regrese a Madrid como entrenador para alcanzar la gloria también entusiasma a los aficionados locales.

¡Siga las últimas noticias del Real Madrid, los primeros pasos de la nueva era de José Mourinho, las sensaciones del mercado de fichajes y las noticias más fiables sobre el fútbol mundial con nosotros en las páginas de Zamin!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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