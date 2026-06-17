El exentrenador de la selección nacional de Rusia, Stanislav Cherchesov, compartió sus reflexiones sobre la Copa del Mundo 2026, que será organizada por Estados Unidos, México y Canadá. El reconocido especialista habló sobre la expansión del formato del mundial, la aparición de nuevos participantes, la selección de Uzbekistán y los favoritos del torneo.

Cherchesov afirmó ver positivamente que el número de equipos en la Copa del Mundo haya aumentado a 48 y que nuevas selecciones participen en el torneo. En su opinión, si Curazao u otros debutantes se clasificaron según el reglamento actual, es porque eran merecedores de ese derecho.

«En general, tengo una buena opinión sobre la ampliación del formato de la Copa del Mundo y la aparición de nuevas selecciones nacionales. No estoy en contra de Curazao ni de otros equipos. Pasaron la fase de clasificación basándose en el reglamento vigente. Por lo tanto, fueron merecedores de ello», dijo Cherchesov.

Al mismo tiempo, el especialista recordó épocas en las que llegar a los grandes torneos era mucho más difícil. Señaló que anteriormente, el número de participantes en la Eurocopa también era mucho menor y que obtener el pase requería superar una competencia muy dura.

«Por otro lado, recuerdo tiempos en los que llegar a un gran torneo era mucho más difícil. En la Eurocopa había dos grupos de cuatro equipos. Para llegar allí se requería una lucha seria. La competencia era muy fuerte, todos pasaban por pruebas difíciles», afirmó.

Según Cherchesov, la geografía del fútbol se está expandiendo actualmente. Más países tienen la oportunidad de participar en la Copa del Mundo. Esto es interesante para los aficionados y añade nuevos colores al torneo. Sin embargo, la exigencia principal no cambia: cada equipo que llegue al mundial debe mostrar un juego acorde al nivel del torneo.

«Ahora el número de equipos ha aumentado. Ya veremos. Lo más importante es que estén al nivel del torneo», destacó el especialista.

Stanislav Cherchesov también se detuvo en algunos grupos del Mundial 2026. Indicó que el Grupo F, en el que participan Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez, despierta un gran interés. En este grupo chocan las escuelas de fútbol de Europa, Asia y África, por lo que cada partido puede tener una intriga especial.

El especialista dijo que seguirá con especial interés a la selección nacional de Uzbekistán. Destacó que conoce bien al anterior entrenador, Timur Kapadze, y que respeta el trabajo realizado con la selección.

«Sigo con interés a la selección de Uzbekistán. Conozco bien al exentrenador Timur Kapadze. Como joven especialista, llevó a la selección a un gran torneo y también trabajó con la selección olímpica», dijo Cherchesov.

Según sus palabras, hubo comunicaciones con Kapadze y su equipo. Sus asistentes fueron a pedir consejo y observaron a los jóvenes futbolistas. Cherchesov no ocultó que hubiera querido que Timur Kapadze continuara su trabajo, aunque señaló que tales decisiones las toma la federación.

«Nos comunicamos. Sus ayudantes vinieron a nosotros, pidieron consejo y observaron a los jóvenes futbolistas. Me hubiera gustado que Timur continuara su trabajo, pero la decisión la toma la federación», dijo el exmentor de la selección rusa.

Cabe destacar que, tras lograr el pase al Mundial, el especialista italiano Fabio Cannavaro fue nombrado entrenador principal de la selección de Uzbekistán. Cannavaro, ganador de la Copa del Mundo 2006, dirige ahora a los «Lobos Blancos» en su histórico mundial.

Cherchesov también indicó que seguirá los partidos de la selección de Uzbekistán bajo el mando de Cannavaro.

«Ahora Fabio Cannavaro ha tomado el mando de la selección de Uzbekistán. Por supuesto, seguiré a este equipo», afirmó.

Para los aficionados uzbekos, este es un reconocimiento interesante. Ya que la participación de nuestra selección en la Copa del Mundo despierta un gran interés no solo en nuestro país, sino también en países futbolísticos vecinos y otros. La selección nacional debuta en la escena mundial y cada encuentro mostrará una nueva etapa del fútbol de Uzbekistán.

Cherchesov también opinó sobre los favoritos del torneo. Según él, es difícil decir de antemano qué equipo mostrará el mejor fútbol al inicio de la Copa del Mundo. Siempre hay favoritos, pero el mundial es un torneo tal que cualquier equipo puede registrar un resultado inesperado.

«Es difícil decir quién mostrará el mejor fútbol al principio del torneo. Siempre hay favoritos, pero la Copa del Mundo es un torneo donde cualquier equipo puede causar una sensación», dijo el especialista.

Esta idea expresa muy bien el espíritu de la Copa del Mundo. Los grandes nombres, las plantillas fuertes y las predicciones de las casas de apuestas son importantes, pero cada minuto en el campo puede generar un nuevo evento. En la historia del Mundial, ha habido muchos casos de favoritos derrotados en etapas tempranas y debutantes que sorprendieron al mundo entero.

Curiosamente, cuando se le preguntó a Cherchesov «¿quién será el ganador de la Copa del Mundo 2026?», no eligió los nombres de España, Francia o Argentina, como muchos esperaban, sino a la selección de Países Bajos.

«Cuando me preguntaron quién sería el ganador del Mundial 2026, respondí Países Bajos. Algunos se sorprendieron con mi respuesta», dijo.

Cherchesov explicó que muchos mencionan a España, Francia o Argentina como favoritos. Él quiso expresar una opinión diferente y por eso eligió a Países Bajos.

«Muchos mencionan a España, Francia o Argentina. Yo dije Países Bajos, para diferenciarme de los demás. Así es como abordo el asunto», añadió Stanislav Cherchesov.

La escuela de fútbol de Países Bajos siempre se ha destacado por su cultura táctica, preparación técnica y futbolistas de alto nivel. Los «Oranje» han llegado a la final de la Copa del Mundo varias veces en la historia, pero aún no han logrado conquistar el trofeo principal. Por ello, la predicción de Cherchesov es, por un lado, inesperada, pero por otro, no es contraria a la lógica del fútbol.

Hay mucha intriga en el Mundial 2026. El formato se ha ampliado, han llegado nuevos equipos, hay muchos favoritos y los debutantes están listos para demostrarse. Para Uzbekistán, este torneo tiene una importancia histórica. La selección nacional, liderada por Fabio Cannavaro, saltará por primera vez al campo en un mundial bajo la mirada de todo el mundo.

Las opiniones de Cherchesov muestran que existe interés por la selección de Uzbekistán también entre los especialistas internacionales del fútbol. Ahora los «Lobos Blancos» tienen una sola tarea: mostrarse dignos en el gran escenario, demostrar que no son una presa fácil para los rivales y dar orgullo a sus aficionados.