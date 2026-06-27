CM 2026. Noruega - Francia 1:4 (vea los goles)

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CM 2026. Noruega - Francia 1:4 (vea los goles)

Continúan los encuentros de la 3ª jornada de la Copa del Mundo. En el Grupo A, en el partido entre Francia (9) y Noruega (6), ambos ya clasificados para los play-offs, un hat-trick de Dembélé le dio la victoria a los franceses.

CM 2026. Grupo A. 3ª jornada. 26 de junio
Noruega — Francia 1:4
Goles: Osgor (21) — Dembélé (7, 20, 32), Due (90+4).
Penalti fallado: Larsen (50).

NoruegaFranciaFranciaTashkent
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Shuhrat Razzakov
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