Erling Haaland defiende la polémica decisión del seleccionador noruego

El delantero de la selección de Noruega, Erling Haaland, respaldó la decisión del seleccionador Stale Solbakken de dar descanso a los jugadores principales tras la dura derrota ante Francia. Según el futbolista, una rotación drástica en la plantilla tendrá un impacto positivo en el estado general del equipo antes de los play-offs. Así lo informa Goal.com .

En un encuentro crucial de la fase de grupos de la Copa del Mundo, el técnico noruego Solbakken sorprendió al dejar en el banquillo a 10 miembros del equipo titular. Solo Frederik Aursnes mantuvo su puesto del partido anterior. Como resultado, los noruegos, que saltaron al campo prácticamente con un segundo equipo, cayeron 1-4 ante la selección de Francia. Esta decisión fue duramente criticada por aficionados y expertos.

El riesgo del entrenador y la postura de Haaland

Entre las estrellas que quedaron en el banquillo estaban líderes como Erling Haaland, Martin Odegaard y Antonio Nusa. Según el diario De Telegraaf, el entrenador afirmó no arrepentirse de su decisión. Solbakken señaló que su objetivo principal no era quedar primero en el grupo, sino llevar al equipo lo más lejos posible en el torneo.

Erling Haaland también manifestó estar de acuerdo con la posición del entrenador. "Ya dije antes del partido que no estaba en contra de esta decisión y ahora mi opinión no ha cambiado. Francia era más fuerte de todos modos. Creo que incluso con nuestro mejor once, no habríamos podido vencerlos", afirmó el delantero del Manchester City.

El delantero reconoció especialmente el alto nivel de la selección de Francia. Según sus palabras, la gran cantidad de jugadores talentosos en el equipo rival los convierte en uno de los principales favoritos del torneo. Para Noruega, preservar las fuerzas principales para la fase de play-offs se considera estratégicamente más importante.

Stale Solbakken expresó que solo lamentaba una cosa: los aficionados que acudieron al estadio para ver a estrellas como Erling Haaland y Martin Odegaard. Sin embargo, desde un punto de vista profesional, prefirió priorizar la condición física del equipo. Ahora se espera que Noruega demuestre el beneficio de este descanso en los partidos de play-off.