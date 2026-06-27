La IA logra leer un manuscrito carbonizado de 2000 años

Las tecnologías modernas han abierto el camino a un nuevo descubrimiento histórico. Con la ayuda de la inteligencia artificial, los científicos han logrado «abrir» virtualmente y leer un antiguo manuscrito de papiro, carbonizado hace casi dos mil años debido a la erupción del Vesubio.

Los investigadores lograron restaurar un texto previamente desconocido del papiro identificado como PHerc 1667. El escrito restaurado contiene reflexiones sobre la filosofía estoica, la ética humana, el arte y el estilo de vida. Los expertos estiman que la obra podría datar de los siglos II o III a.C.

El manuscrito fue hallado en la biblioteca de una famosa villa en la antigua ciudad de Herculano. Esta ciudad, al igual que Pompeya, quedó sepultada bajo las cenizas tras la erupción del Vesubio en el año 79 d.C. En intentos anteriores, fue imposible abrir el papiro, ya que cualquier movimiento mecánico podría haberlo destruido por completo.

La nueva tecnología cambió la situación. La inteligencia artificial analizó los cambios más mínimos en las fibras del papiro mediante imágenes de rayos X, detectando trazas de tinta invisibles al ojo humano. De este modo, el texto fue restaurado digitalmente sin necesidad de abrir el manuscrito.

Según los científicos, este descubrimiento podría iniciar una nueva etapa en el estudio de manuscritos antiguos. Ahora, es probable que cientos de papiros que permanecieron «silenciosos» durante siglos vuelvan a «hablar» gracias a las tecnologías modernas.

Los investigadores señalan que este manuscrito no solo reveló nuevos datos filosóficos, sino que también demostró lo amplias que son las capacidades de la IA para preservar y leer obras antiguas.