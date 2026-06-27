La compañía china CATL, considerada el mayor fabricante de baterías del mundo, ha dado un giro radical a su estrategia comercial. La empresa ha lanzado oficialmente CATL Mall, una plataforma de ventas en línea destinada a pequeñas y medianas empresas. Se espera que este paso transforme completamente la cadena de suministro en el mercado global de sistemas de almacenamiento de energía. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según CarNewsChina, a través de la nueva plataforma, ahora no solo los grandes gigantes automotrices, sino también los pequeños integradores, tienen la posibilidad de adquirir celdas de batería directamente de la fábrica. Anteriormente, gigantes como CATL se enfocaban solo en contratos masivos y clientes de alto nivel, pero la situación ha cambiado.

Nuevas oportunidades para los pequeños negocios

Actualmente, en la plataforma CATL Mall se venden baterías de tres modelos principales: elementos de 100 Ah, 280 Ah y 314 Ah. Además, en el catálogo ha aparecido el modelo más potente de 587 Ah, aunque por ahora no está abierto a pedidos. La noticia más importante es que la cantidad mínima de pedido se ha fijado en solo tres cajas.

Este cambio también es relevante para mercados donde las fuentes de energía renovable se desarrollan rápidamente, como Uzbekistán. Las pequeñas empresas instaladoras de paneles solares o los emprendedores que ensamblan sistemas de almacenamiento de energía podrán ahora obtener el producto original de primera mano, sin intermediarios.

¿El fin de la era de los intermediarios?

Anteriormente, los pequeños fabricantes se veían obligados a depender de intermediarios de múltiples niveles para obtener productos de CATL. Esto generaba varios problemas: aumentos injustificados de precios, calidad no garantizada y rupturas en el suministro durante periodos de escasez. El canal de venta directa elimina estos obstáculos.

Según los expertos, el lanzamiento de la plataforma CATL Mall servirá para unificar la demanda dispersa del mercado en un sistema único. Esto no solo aumentará la cuota de mercado de CATL, sino que también impactará significativamente el entorno operativo de los pequeños competidores y distribuidores.

Cabe destacar que CATL es actualmente el socio principal de Tesla, BMW y muchos otros fabricantes de vehículos eléctricos. El acercamiento de la empresa a la venta minorista podría conducir a una mayor popularización de las tecnologías de almacenamiento de energía y a una reducción del costo de los productos finales.