Jamie Carragher: «España ya no es mi principal favorito»

El exdefensa del Liverpool y de la selección inglesa, Jamie Carragher, opinó sobre el equipo que no ha cumplido sus expectativas en la Copa del Mundo 2026.

Según Carragher, el juego de la selección española en la fase de grupos no le ha dejado la impresión esperada.

«España me ha decepcionado. Eran vistos como los claros favoritos antes del torneo, pero ahora ya no son mi principal favorito para el Mundial», citó el diario AS.

Al mismo tiempo, el exfutbolista inglés señaló que sería incorrecto descartar por completo a España de la lucha por el campeonato.

En opinión de Carragher, la «Roja» tiene una plantilla fuerte y grandes posibilidades, pero el equipo aún no muestra un fútbol lo suficientemente brillante como para ser un candidato principal al título mundial.

Cabe recordar que España registró dos victorias y un empate en la fase de grupos. El equipo terminó primero de su grupo y avanzó a los octavos de final.