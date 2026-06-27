Semenyo: «Debemos defendernos juntos durante 90 minutos contra Croacia»

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Semenyo: «Debemos defendernos juntos durante 90 minutos contra Croacia»

El delantero de la selección de Ghana, Antoine Semenyo, participó en la rueda de prensa previa al encuentro contra Croacia, correspondiente a la última jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.

El delantero destacó que el aspecto más importante del modelo de juego actual del equipo es la disciplina defensiva y actuar coordinadamente durante todo el encuentro.

«Lo más importante para el equipo es defenderse juntos durante 90 minutos con el objetivo de lograr el resultado deseado. Esa es precisamente la tarea que debemos cumplir», afirmó Semenyo.

Añadió que en sus equipos anteriores también se daba mucha importancia a las tareas defensivas y que ya está acostumbrado a este estilo.

«En mi equipo anterior también defendíamos lo suficiente. Por lo tanto, esto no es una novedad para mí», dijo el futbolista.

Semenyo señaló que los jugadores de Ghana son plenamente conscientes de la situación del grupo. Sin embargo, el equipo no debe olvidar que aún no se ha decidido nada.

«Todos entienden bien lo que está pasando y están satisfechos con la situación actual. Pero no debemos adelantarnos a los acontecimientos», añadió el delantero.

Cabe recordar que, antes de la última jornada, Inglaterra y Ghana tienen 4 puntos cada uno. Croacia ocupa el siguiente puesto con 3 puntos, mientras que Panamá aún no ha sumado unidades.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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