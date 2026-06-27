Horror en una maleta: identificado el cuerpo de una joven de 17 años

En Pattaya, Tailandia, un ciudadano australiano de 46 años fue detenido tras el hallazgo del cuerpo de una joven de 17 años dentro de una maleta. Así lo informó The Guardian, basándose en medios locales.

El sospechoso fue arrestado el 26 de junio en el aeropuerto internacional de Suvarnabhumi, en Bangkok. Los investigadores lo vinculan con la muerte de la joven tailandesa, aunque el hombre ha negado los cargos.

Según los datos preliminares, las cámaras de seguridad muestran al sospechoso entrando en un edificio residencial con la joven la mañana del 25 de junio y saliendo unas horas después con una maleta negra grande.

Un día después, la policía encontró precisamente esa maleta cerca de una vía férrea. En su interior estaba el cuerpo de la joven de 17 años. La autopsia reveló signos de violencia.

La investigación continúa. Basándose en los informes forenses y otras pruebas, se espera que el sospechoso sea acusado formalmente de asesinato, secuestro y ocultación de cadáver.