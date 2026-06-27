La victoria de Senegal sobre Irak recordada por una historia fotográfica

En la última jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo, la selección de Senegal logró una amplia victoria sobre Irak. Tras el encuentro disputado en Canadá, más allá del resultado, el trabajo del fotógrafo del equipo senegalés, Sidy Talla, captó la atención de muchos.

Debido a problemas con el visado, Sidy Talla no pudo viajar a Canadá. Por ello, se vio obligado a seguir el encuentro no desde el estadio, sino a través de la televisión.

A pesar de ello, el fotógrafo no dejó de trabajar. Durante el partido, capturó imágenes de la pantalla del televisor, continuando así la cobertura de la participación de Senegal en la Copa del Mundo con su estilo propio.

Al comentar la situación, Sidy Talla afirmó que su compromiso con el trabajo permanece inalterable, independientemente de si está dentro o fuera del campo. Según sus palabras, el deseo de narrar los acontecimientos a través de imágenes es siempre el mismo, esté donde esté.