El partido Uzbekistán - RD Congo se transmitirá en pantallas gigantes en Taskent

El 28 de junio, el encuentro de la Copa del Mundo entre las selecciones de Uzbekistán y RD Congo se transmitirá en directo en plazas públicas de los 12 distritos de Taskent.

La fan zone principal y más grande se organizará en el estadio Bunyodkor. La transmisión del partido comenzará a las 04:30, hora de Taskent.

El partido podrá verse en los parques Anhor-Lokomotiv, Central Park, Ashkhabad, Gafur Gulyam, Do'stlik, Furqat y G'alaba.

Asimismo, se instalarán pantallas gigantes en el complejo deportivo Yunusobod, INDEX Park y en los paseos centrales de los distritos de la capital.

La entrada a todas las zonas será gratuita.