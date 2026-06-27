Científicos descubren planetas gigantes más ligeros que el algodón de azúcar

Astrónomos han identificado dos de los planetas más inusuales del Universo. Aunque su tamaño es casi igual al de Júpiter, su densidad es tan baja que se consideran más ligeros que el algodón de azúcar.

Los expertos informan que estos planetas orbitan una estrella situada a unos 1 110 años luz de la Tierra. Según las observaciones científicas, han sido registrados como los planetas más ligeros de su categoría descubiertos hasta la fecha.

El descubrimiento se realizó a través del telescopio espacial TESS de la NASA. Tras la detección inicial, su órbita y densidad fueron calculadas con precisión mediante varios telescopios terrestres.

Los científicos denominan a estos cuerpos celestes planetas «super-puff». Esto se debe a que están compuestos principalmente de gases de hidrógeno y helio, con una estructura externa extremadamente ligera e hinchada.

De los casi 6 300 exoplanetas confirmados fuera del sistema solar, menos de 40 pertenecen a esta categoría. Para comparar, Júpiter, el planeta más grande del sistema solar, es aproximadamente 35 veces más denso que estos nuevos planetas.

Según los investigadores, el estudio de tales planetas ayuda a enriquecer la comprensión sobre cómo se forman y evolucionan los planetas en el Universo.