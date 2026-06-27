SpaceX construye su gasoducto Starpipe: una nueva era en la logística de Starbase

La compañía SpaceX, fundada por Elon Musk, ha comenzado la construcción de un gasoducto de metano privado para asegurar el suministro continuo de combustible al cosmodromo de Starbase en Texas. Este proyecto, denominado Starpipe, se considera un paso estratégico para aumentar la frecuencia de lanzamientos del sistema de cohetes Starship y optimizar los costes logísticos. Se espera que la nueva infraestructura acelere significativamente el proceso de preparación de las naves espaciales para el vuelo. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según los documentos presentados por una filial de Lone Star Minerals Development LLC, se prevé que la construcción de Starpipe comience el 7 de julio de 2026. La fecha de finalización y puesta en servicio está fijada para el 26 de enero de 2027. Según ixbt.com, esta línea de tuberías conectará la zona industrial al norte del canal de navegación de Brownsville con el complejo de lanzamiento de Starbase.

Reducción de la dependencia logística

Actualmente, el combustible de metano necesario para las pruebas y vuelos de Starship se transporta al cosmodromo mediante numerosos camiones cisterna. Antes de cada vuelo importante, el tránsito de decenas de camiones no solo crea una cadena logística compleja, sino que también ralentiza el proceso de preparación. Una vez que Starpipe entre en funcionamiento, el metano llegará directamente por tubería y se licuará en instalaciones especiales cerca de la plataforma de lanzamiento.

El nuevo gasoducto tendrá una longitud de aproximadamente 13 kilómetros y un diámetro de casi 40 centímetros. Estas dimensiones permitirán cubrir plenamente las necesidades futuras del cosmodromo y automatizar el proceso de repostaje. Este proyecto es parte de la estrategia de autonomía a gran escala de SpaceX para reducir la dependencia de proveedores externos.

Hacia un cosmodromo totalmente autónomo

Además del metano, los vuelos de Starship requieren enormes cantidades de oxígeno líquido y nitrógeno líquido. Para ello, SpaceX continúa construyendo su propia unidad de separación de aire (ASU) cerca del complejo de lanzamiento. La operación conjunta de Starpipe y esta planta convertirá el complejo de Starbase en un centro de energía y combustible casi totalmente independiente.

Lo curioso es que la ubicación de Starbase se eligió inicialmente considerando que estaba previsto el paso de un gasoducto de metano estatal en los alrededores. Sin embargo, como este proyecto estatal no se llevó a cabo, la empresa se vio obligada a transportar el combustible en camiones durante años. Ahora, SpaceX ha decidido resolver este problema por su cuenta.

Los éxitos recientes de la compañía, incluidos los prolongados tests de fuego del prototipo Ship S40 y el primer vuelo de la cápsula reutilizable Starfall, indican que el proyecto Starship se acerca a su etapa final. Proyectos de infraestructura como Starpipe sirven de base para establecer vuelos regulares a Marte y la Luna.