Graham Potter habla antes del partido contra Francia en los play-offs del Mundial 2026

·25·Deportes
Graham Potter habla antes del partido contra Francia en los play-offs del Mundial 2026

El seleccionador de la selección sueca, Graham Potter, no ocultó su emoción antes del encuentro contra Francia en los octavos de final de la Copa del Mundo. Este duelo, que se disputará en Nueva Jersey, se espera que sea uno de los choques más anticipados del torneo. El ex técnico del Chelsea reconoció la fuerza del rival, destacando que su equipo está listo para dar la sorpresa. Así lo informa el portal Goal.com.

Al finalizar la fase de grupos, la selección de Suecia terminó en tercer lugar con 4 puntos, asegurando su pase a la siguiente ronda. Tras empatar 1-1 contra Japón en el partido decisivo, los escandinavos se enfrentarán en los play-offs a uno de los equipos más fuertes del mundo: Francia. Según Goal.com, Potter afirmó que partidos como este son el sueño de infancia de cualquier entrenador y futbolista.

Una prueba seria contra los gigantes

La selección de Francia, dirigida por Didier Deschamps, tuvo una fase de grupos muy positiva. Ganaron todos sus partidos, culminando con una victoria contundente por 4-1 sobre Noruega. La línea ofensiva francesa, especialmente con estrellas como Kylian Mbappe, Michael Olise y Ousmane Dembele, representa un peligro serio para cualquier defensa.

"Será simplemente un partido increíble. Enfrentarse a Francia en la fase eliminatoria del Mundial es lo máximo que uno puede imaginar. Son uno de los mejores equipos del mundo y los respetamos infinitamente, pero esperamos este encuentro con ansias", destacó Graham Potter en una entrevista para el sitio oficial de la Federación Sueca de Fútbol.

Preparación estratégica y oportunidades

La selección de Suecia deja su base en Dallas y se dirige a Nueva Jersey, donde se llevará a cabo el partido. La tarea principal del cuerpo técnico es detener el ataque francés, que ha anotado 17 goles en los últimos seis partidos. Potter admitió que el rival cuenta con jugadores de nivel mundial en cada línea y que su entrenador sabe muy bien cómo ganar.

Este enfrentamiento será sin duda interesante para los aficionados al fútbol, ya que queda la gran duda de qué tan efectivos serán los métodos tácticos de Graham Potter y el juego disciplinado de Suecia contra una Francia llena de estrellas. El duelo será el martes y se espera que el costo de cualquier error sea muy alto.

Copa del Mundo 2026Graham PotterFranciaSueciaKylian Mbappe
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

La victoria de Senegal sobre Irak recordada por una historia fotográficaLa victoria de Senegal sobre Irak recordada por una historia fotográficaHoy, 19:39El partido Uzbekistán - RD Congo se transmitirá en pantallas gigantes en TaskentEl partido Uzbekistán - RD Congo se transmitirá en pantallas gigantes en TaskentHoy, 19:37Jamie Carragher: «España ya no es mi principal favorito»Jamie Carragher: «España ya no es mi principal favorito»Hoy, 19:10CM 2026. Noruega - Francia 1:4 (vea los goles)CM 2026. Noruega - Francia 1:4 (vea los goles)Hoy, 19:06Erling Haaland defiende la polémica decisión del seleccionador noruegoErling Haaland defiende la polémica decisión del seleccionador noruegoHoy, 18:53Irán, a centímetros de los playoffs: el drama del VAR en el minuto 90+6Irán, a centímetros de los playoffs: el drama del VAR en el minuto 90+6Hoy, 18:44
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev