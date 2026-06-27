Graham Potter habla antes del partido contra Francia en los play-offs del Mundial 2026

El seleccionador de la selección sueca, Graham Potter, no ocultó su emoción antes del encuentro contra Francia en los octavos de final de la Copa del Mundo. Este duelo, que se disputará en Nueva Jersey, se espera que sea uno de los choques más anticipados del torneo. El ex técnico del Chelsea reconoció la fuerza del rival, destacando que su equipo está listo para dar la sorpresa. Así lo informa el portal Goal.com.

Al finalizar la fase de grupos, la selección de Suecia terminó en tercer lugar con 4 puntos, asegurando su pase a la siguiente ronda. Tras empatar 1-1 contra Japón en el partido decisivo, los escandinavos se enfrentarán en los play-offs a uno de los equipos más fuertes del mundo: Francia. Según Goal.com, Potter afirmó que partidos como este son el sueño de infancia de cualquier entrenador y futbolista.

Una prueba seria contra los gigantes

La selección de Francia, dirigida por Didier Deschamps, tuvo una fase de grupos muy positiva. Ganaron todos sus partidos, culminando con una victoria contundente por 4-1 sobre Noruega. La línea ofensiva francesa, especialmente con estrellas como Kylian Mbappe, Michael Olise y Ousmane Dembele, representa un peligro serio para cualquier defensa.

"Será simplemente un partido increíble. Enfrentarse a Francia en la fase eliminatoria del Mundial es lo máximo que uno puede imaginar. Son uno de los mejores equipos del mundo y los respetamos infinitamente, pero esperamos este encuentro con ansias", destacó Graham Potter en una entrevista para el sitio oficial de la Federación Sueca de Fútbol.

Preparación estratégica y oportunidades

La selección de Suecia deja su base en Dallas y se dirige a Nueva Jersey, donde se llevará a cabo el partido. La tarea principal del cuerpo técnico es detener el ataque francés, que ha anotado 17 goles en los últimos seis partidos. Potter admitió que el rival cuenta con jugadores de nivel mundial en cada línea y que su entrenador sabe muy bien cómo ganar.

Este enfrentamiento será sin duda interesante para los aficionados al fútbol, ya que queda la gran duda de qué tan efectivos serán los métodos tácticos de Graham Potter y el juego disciplinado de Suecia contra una Francia llena de estrellas. El duelo será el martes y se espera que el costo de cualquier error sea muy alto.