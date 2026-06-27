Energía oculta bajo tierra: EE. UU. ubicará reactores nucleares a 1,6 km de profundidad

La empresa estadounidense Deep Fission, que propone enfoques revolucionarios en el sector energético, ha comenzado a formar una amplia cartera de pedidos para su proyecto único de reactores nucleares subterráneos. Según la información más reciente publicada por la compañía, el conjunto de cartas de intención firmadas con clientes potenciales ha generado una demanda equivalente a 18,5 GW de potencia. Se espera que esta tecnología difiera fundamentalmente de las centrales nucleares tradicionales, iniciando una nueva era en materia de seguridad y compacidad. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

El proyecto Gravity Nuclear Reactor, desarrollado por Deep Fission, prevé el descenso de un reactor compacto refrigerado por agua en un pozo vertical de aproximadamente 1,6 kilómetros de profundidad. Esta profundidad es varias veces mayor que la de las líneas de metro más profundas. Según informa el medio ixbt.com, tal ubicación sirve para reducir drásticamente el área de terreno que ocupa la planta y elevar al máximo la protección de la instalación frente a influencias externas.

Inteligencia artificial y necesidades industriales

Por ahora, los documentos firmados no constituyen contratos estrictos, pero evidencian un enorme interés en el mercado. Entre los clientes potenciales se encuentran operadores de grandes centros de datos (data centers), empresas industriales y desarrolladores de parques industriales. Especialmente, el crecimiento de las tecnologías de AI desarrolladas por gigantes como NVIDIA y Google, así como de los servicios en la nube, ha aumentado la demanda de energía eléctrica a niveles sin precedentes.

La empresa destaca que los reactores subterráneos son mucho más seguros que los reactores modulares pequeños (SMR) tradicionales. Esto se debe a que la capa de tierra y roca de 1,6 kilómetros actúa como una barrera de protección natural. Esto podría permitir la ubicación segura de fuentes de energía incluso en áreas cercanas a asentamientos humanos.

Procesos de prueba y planes futuros

Actualmente, Deep Fission está llevando a cabo su primer proyecto de demostración en el Great Plains Industrial Park, en el estado de Kansas, bajo el programa Reactor Pilot Program del Departamento de Energía de EE. UU. Los especialistas ya han logrado perforar un pozo de investigación a 1,8 kilómetros de profundidad. Los datos obtenidos en este proceso servirán de base para preparar el pozo a escala completa donde se instalará el reactor experimental.

Aunque el proyecto parece prometedor, aún falta tiempo para su aplicación comercial. La empresa planea presentar una solicitud de licencia ante la Nuclear Regulatory Commission (NRC) de EE. UU. en la primera mitad de 2027. Solo después de que todas las pruebas sean exitosas y se obtengan los permisos oficiales, comenzará la construcción de las primeras plantas comerciales.

Para países como Uzbekistán, que presentan déficit energético y aspiran a desarrollar la energía nuclear, estas soluciones innovadoras podrían ser interesantes en el futuro. Los reactores subterráneos son una dirección que debe estudiarse no solo desde la seguridad, sino también desde la estabilidad sísmica. Por ahora, la comunidad mundial espera los resultados de estas perforaciones experimentales en EE. UU.