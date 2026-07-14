Controversia inesperada en el Mundial 2026: El árbitro del partido Argentina-Egipto ha sido apartado

Mientras la Copa Mundial 2026 entra en su fase decisiva, ha surgido una nueva gran polémica relacionada con el arbitraje. El reconocido árbitro francés François Letexier ya no dirigirá más encuentros en este Mundial. La FIFA lo ha eliminado repentinamente de la lista de árbitros para el resto de los partidos.

Zamin.uz analiza esta impactante decisión y las verdaderas razones detrás de ella.

Razón oficial: ¿Conflicto de intereses?

Motivaciones Fútbol según informó el medio, la FIFA ha retirado oficialmente al colegiado de 37 años de la lista de árbitros que trabajarán en el resto de la competición.

La organización explicó su decisión de la siguiente manera:

Motivo: Posible conflicto de intereses.

Detalle: La selección nacional de Francia sigue en la lucha por el título mundial. Por lo tanto, la participación de un árbitro francés en otros partidos no debe dar lugar a dudas ni sospechas.

Sin embargo, los observadores destacan que detrás de esta decisión no solo se esconde un «conflicto de intereses».

La ira de los egipcios: ¿Hubo presión sobre la FIFA?

En realidad, esta decisión podría haber sido provocada por el polémico encuentro de octavos de final del Mundial 2026.

Tras el intenso partido entre Argentina y Egipto (3-2), la Asociación de Fútbol de Egipto presentó una queja formal ante la FIFA contra el equipo arbitral liderado por François Letexier.

Las quejas de la parte egipcia: Consideran injusta la anulación de un gol y la no concesión de un penalti a favor de su equipo, subrayando que estos episodios decidieron el destino del partido.

Según varias fuentes deportivas, es precisamente debido a la fuerte presión organizativa de la Federación Egipcia de Fútbol que la FIFA habría tomado la decisión de apartar al árbitro francés de los partidos restantes del torneo.

François Letexier: El árbitro de final más joven en la historia de la Eurocopa

Esta decisión fue una sorpresa para la comunidad futbolística, ya que Letexier era considerado uno de los árbitros más prestigiosos y mejor valorados de este Mundial.

Sus principales logros:

Final de la Euro 2024: Dirigió el partido decisivo entre España e Inglaterra.

Récord: Registrado como el árbitro central más joven en dirigir una final en la historia de las Eurocopas.

La salida prematura de un árbitro de tal prestigio y reputación del Mundial naturalmente intensificará los debates en torno al sistema de arbitraje de la FIFA.