La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha llegado a un acuerdo verbal para extender el contrato del director técnico de la selección nacional, Lionel Scaloni. Esta decisión responde a los enormes éxitos de la «Albiceleste» en los últimos años y al deseo de mantener la estabilidad en el equipo. Según el nuevo acuerdo, se espera que el especialista dirija al equipo hasta la finalización del Mundial 2030. Así lo informa Goal.com.

Según Diego Monroig, periodista de ESPN Mundial, las negociaciones entre las partes concluyeron antes de que la selección llegara al Mundial de Norteamérica. La directiva de la AFA está plenamente satisfecha con el trabajo de Scaloni y lo considera la base de un proyecto a largo plazo. Actualmente, existe un «pacto verbal» entre el entrenador y la asociación para una colaboración prevista hasta 2031.

Estabilidad y nuevas metas

Aunque se ha llegado a un acuerdo claro sobre el futuro, Lionel Scaloni no quiere que esta noticia distraiga a los jugadores durante la competición actual. Por ello, la ceremonia de firma oficial y el anuncio se han pospuesto hasta el final del torneo. El entrenador ha centrado toda su atención en defender el título de campeón.

Según Goal.com, Scaloni se ha convertido en uno de los entrenadores más exitosos de la historia del fútbol argentino. Bajo su mando, el equipo no solo logra resultados, sino que ha encontrado un equilibrio perfecto entre estrellas como Lionel Messi y jóvenes talentos. Este es el factor principal que asegura la hegemonía de Argentina en el ámbito internacional.

Las estadísticas de Scaloni son realmente sorprendentes: de los 99 partidos dirigidos, ha logrado 72 victorias, 18 empates y solo 9 derrotas. El próximo encuentro será un aniversario para el técnico: su partido número 100 al mando de la selección.

Arquitecto de victorias históricas

Tras asumir el mando del equipo en 2018, Scaloni hizo realidad en poco tiempo los sueños de muchos años del pueblo argentino. La lista de logros alcanzados bajo su dirección es considerable:

Campeón de la Copa América 2021 y 2024;

Ganador de la Finalissima 2022;

Victoria histórica en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Esta serie de éxitos puso fin a una larga sequía de trofeos para Argentina. Ahora, la AFA busca prolongar esta «era dorada» el mayor tiempo posible. El nuevo acuerdo permitirá a Scaloni dirigir al equipo no solo en 2026, sino también en el Mundial 2030, una situación poco común en el fútbol moderno.