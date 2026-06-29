Nepomnyashchiy: «Kapadze debería haber dirigido a Uzbekistán»

El debut de la selección nacional de Uzbekistán en la Copa del Mundo terminó en decepción para los aficionados. Nuestro equipo se despidió prematuramente del torneo tras caer ante Colombia (1:3), Portugal (0:5) y la RD Congo (1:3).

El conocido especialista ruso, que conoce bien el fútbol uzbeko desde dentro, Valeriy Nepomnyashchiy afirmó abiertamente que el fracaso de nuestros representantes se debió a los errores tácticos del entrenador italiano Fabio Cannavaro.

«Cannavaro no supo evaluar correctamente el potencial de los jugadores»

El experimentado técnico, que causó sensación contra Camerún en el Mundial de 1990 y dirigió a la selección de Uzbekistán en 2006, expresó su opinión sobre la elección del entrenador de la siguiente manera:

«Quizás no sea muy correcto de mi parte hablar de esto, pero lo diré: creo que Timur Kapadze debería haber dirigido al equipo. Me parece que Fabio Cannavaro no evaluó correctamente el potencial de los jugadores y no eligió la táctica adecuada para los partidos». «En lugar de adaptar a los jugadores a su idea, Cannavaro debería haber construido la táctica basándose en sus puntos fuertes. Kapadze, en cambio, ha trabajado con ellos durante mucho tiempo y conoce mejor sus capacidades».

Análisis de los partidos del Mundial: Rigidez y aventura

Según Nepomnyashchiy, Cannavaro perdió el equilibrio durante la fase de grupos, saltando de un extremo al otro:

Primer partido contra Colombia: El equipo estuvo demasiado rígido en el campo y actuó con un exceso de precaución.

Segundo partido contra Portugal: El entrenador tomó el camino opuesto, eligiendo una táctica extremadamente arriesgada, casi una aventura (estilo de juego excesivamente audaz y peligroso). Como resultado, sufrieron una derrota abultada.

Tercer partido contra la RD Congo: El juego mejoró un poco, pero esto también se debió a que el rival no era tan fuerte.

Intentar jugar de tú a tú con Portugal y Colombia fue un error

El experto ruso también explicó cómo debería haber jugado Uzbekistán con una plantilla tan fuerte:

«Me sentí muy decepcionado, ya que Uzbekistán debería haber quedado tercero en el grupo y haber pasado a la siguiente ronda. Jugadores que conocemos bien destacaron. Pero con tal plantilla, sin duda, se debía jugar a la defensiva y buscar oportunidades en los contragolpes. Hay jugadores en la plantilla capaces de aprovechar esto. Intentar jugar de tú a tú con Portugal o Colombia fue un camino totalmente equivocado».

Cabe recordar que esta Copa del Mundo, la primera de la historia con 48 equipos, se está celebrando en Estados Unidos, Canadá y México, y finalizará el 19 de julio.