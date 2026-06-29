Renuncia masiva en el fútbol saudí: el presidente de la federación se disculpa con el pueblo

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Renuncia masiva en el fútbol saudí: el presidente de la federación se disculpa con el pueblo

El hecho de que la selección de Arabia Saudita no lograra avanzar a la fase eliminatoria del Mundial 2026 ha provocado cambios profundos en el fútbol del país. El presidente de la federación de fútbol, Yosir Al Mishal, anunció su renuncia, asumiendo toda la responsabilidad por los resultados insatisfactorios.

El directivo, quien lideraba la federación desde 2019, pidió disculpas abiertamente a los aficionados y anunció el inicio del proceso de elección de una nueva directiva.

Arabia Saudita no logró pasar a la fase eliminatoria

El equipo dirigido por Georgios Donis no logró obtener los resultados esperados en la fase de grupos.

Los saudíes:

  • Empataron 1-1 contra Uruguay;

  • Empataron 0-0 contra Cabo Verde;

  • Perdieron 0-4 contra España.

De este modo, el equipo quedó fuera de la siguiente ronda.

«Hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos»

Yosir Al Mishal destacó que la directiva de la federación agotó todas las posibilidades para el desarrollo del fútbol saudí.

«Mis colegas y yo hicimos todo lo posible por el desarrollo del fútbol de Arabia Saudita. Trabajamos sinceramente para hacer realidad los sueños y esperanzas de nuestro país y de nuestros aficionados», afirmó.

Sin embargo, que la selección nacional no alcanzara la fase eliminatoria del mundial no coincidió con los objetivos establecidos.

Asumió toda la responsabilidad

El presidente de la federación no intentó justificar el resultado con excusas. Al contrario, aceptó personalmente la responsabilidad por el fracaso.

«Asumo la total responsabilidad por esto y pido disculpas a todas las personas que esperaban un resultado más digno de la selección nacional», dijo Al Mishal.

Su declaración ha generado un gran debate entre la comunidad futbolística del país.

Se fue antes de terminar su mandato

Yosir Al Mishal informó que ha decidido no trabajar hasta el final de su periodo de mandato.

Según sus palabras, ahora comenzará el proceso de elección de la nueva composición del consejo de administración basándose en las normas y reglamentos establecidos.

Indicador

Información

Año de nombramiento

2019

Motivo de la renuncia

Fracaso en el Mundial 2026

Entrenador de la selección

Georgios Donis

Siguiente paso

Elección de un nuevo consejo

¿Comienza una nueva era en el fútbol saudí?

La renuncia del presidente de la federación indica que podrían comenzar grandes reformas en el fútbol de Arabia Saudita.

El país ha invertido grandes sumas en el fútbol en los últimos años, fijando metas altas en el escenario internacional. Por ello, quedar fuera en la fase de grupos fue un golpe duro para la directiva.

Ahora, la nueva directiva tiene la tarea de reconstruir la selección nacional, recuperar la confianza de los aficionados y lograr resultados dignos en futuros torneos importantes.

¿Crees que la renuncia del presidente de la federación fue la decisión correcta o el problema no está solo en la directiva? Deja tu opinión en los comentarios y envía el artículo a los aficionados al fútbol.

Arabia SauditaYasser Al MisehalGeorgios DonisUruguayEspaña
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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