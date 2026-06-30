John Barnes: la diferencia entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo radica en el ambiente del equipo

La rivalidad entre las dos leyendas del fútbol — Lionel Messi y Cristiano Ronaldo — ha alcanzado un nuevo nivel, no solo por la cantidad de goles, sino también por su impacto psicológico en el equipo. La leyenda del fútbol inglés John Barnes, al evaluar las posibilidades de Portugal en la fase de eliminatorias, describió la situación relacionada con Cristiano Ronaldo como un «desastre a punto de explotar». Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según Barnes, existe un vínculo sólido basado en el respeto mutuo entre Lionel Messi y sus compañeros de la selección de Argentina. Esto contribuye al éxito general del equipo. Por el contrario, en el campamento de Portugal, el comportamiento de Cristiano Ronaldo y sus reacciones en el campo podrían generar malentendidos y tensiones entre sus compañeros.

Portugal y Ronaldo: el riesgo de conflictos internos

Según Goal.com, John Barnes valoró positivamente la habilidad de las estrellas portuguesas, especialmente de jugadores como Bruno Fernandes. Sin embargo, el experto señala que la tendencia de Cristiano Ronaldo a ponerse siempre en primer lugar podría perjudicar la cohesión del equipo. Especialmente si el entrenador decide dejarlo en el banquillo en partidos importantes, esto podría convertirse fácilmente en un conflicto serio.

La selección de Portugal terminó la fase de grupos con cinco puntos, clasificando para los play-offs en segundo lugar detrás de Colombia. Aunque Cristiano Ronaldo anotó un doblete en el partido contra Uzbekistán, que terminó 5-0, su juego general y su actitud hacia sus compañeros generan dudas entre los especialistas. Barnes afirma que los éxitos de Lionel Messi ejercen una presión adicional sobre la mentalidad de Ronaldo, aumentando aún más su nivel de exigencia.

Messi — la fuerza unificadora de Argentina

La selección de Argentina logró obtener el resultado máximo de 9 puntos en la fase de grupos. El capitán Lionel Messi demostró estar en una forma deportiva excepcional anotando seis goles en tres partidos. Barnes destacó que la humildad de Messi y su respeto por sus compañeros han convertido a Argentina en un puño cerrado.

«Lionel Messi puede que no corra mucho en el campo, pero sus compañeros lo aceptan porque lo quieren y dan todo por él. En Portugal la situación es diferente: si Ronaldo no recibe el balón o su juego no es bueno, manifiesta abiertamente su descontento, lo que afecta negativamente el ánimo de los demás jugadores», dice el exfutbolista inglés.

En conclusión, cabe decir que en los momentos decisivos del Mundial, la solidaridad del equipo puede ser más importante que la habilidad individual. Según los pronósticos de Barnes, mientras que la serenidad de Messi podría dar ventaja a Argentina, las ambiciones de Ronaldo podrían traer problemas inesperados para Portugal.