Inician los preparativos para el lanzamiento del carguero Progress MS-35 en Baikonur

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Inician los preparativos para el lanzamiento del carguero Progress MS-35 en Baikonur

En el cosódromo de Baikonur ha comenzado una etapa crucial para la entrega del próximo cargamento a la Estación Espacial Internacional (ISS). La nave de carga rusa « Progress MS-35 » ha sido retirada de su modo de almacenamiento prolongado y se prepara para las pruebas finales antes del vuelo. Esta misión es de importancia estratégica para suministrar recursos y equipos técnicos necesarios a los investigadores en el espacio. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según los servicios de prensa de « Roskosmos » y la corporación aeroespacial « Energia », los trabajos técnicos comenzaron el 30 de junio de 2026 en el edificio de montaje y pruebas. Este aparato había estado en conservación en un lugar de almacenamiento especial desde abril del año en curso. Ahora, los ingenieros y especialistas están revisando todos los sistemas de la nave.

En la primera fase de preparación, los especialistas de la corporación « Energia » inspeccionaron visualmente la nave, confirmando la integridad de su casco y componentes críticos. Específicamente, se verificó minuciosamente el estado de los paneles solares, que sirven como fuente de energía en el espacio, y sus mecanismos de apertura. Asimismo, concluyeron con éxito las pruebas iniciales de funcionamiento de los sistemas de a bordo.

Pruebas técnicas y control de sistemas de radio

La siguiente fase, que continuará hasta finales de julio, incluirá procesos tecnológicos aún más complejos. El « Progress MS-35 » será colocado en una cámara anecoica especial. Esto es necesario para simular las condiciones espaciales y determinar cómo funcionan los equipos radiotécnicos de la nave.

Durante las pruebas en la cámara anecoica se verificarán los siguientes sistemas:

  • Los sistemas de control y equipos de navegación de la nave;
  • Las antenas que establecen la comunicación con el centro en tierra;
  • Los sistemas de radio automatizados que aseguran la aproximación y el acoplamiento con la Estación Espacial Internacional.

El cosódromo de Baikonur, ubicado en la región de Asia Central, sigue siendo la puerta principal para la cosmonáutica mundial. Las naves de la serie « Progress » son conocidas por su fiabilidad, entregando a la ISS combustible, oxígeno, alimentos e instrumentos necesarios para experimentos científicos.

Según la información de ixbt.com, si todas las pruebas resultan exitosas, la nave despegará al espacio en la fecha programada. Actualmente, los especialistas prestan especial atención a la seguridad de cada detalle, ya que cualquier pequeño fallo en el espacio puede representar un riesgo para proyectos colosales.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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