Revolución en el teclado del smartphone: la startup Acti lanza agentes de IA

El proceso habitual de escritura de texto para los usuarios de smartphones está a punto de cambiar radicalmente. La startup Acti, con sede en Singapur, ha presentado una nueva generación de teclado diseñada para los sistemas operativos iOS y Android. No se trata de un simple programa de predicción de palabras, sino de un teclado agéntico capaz de realizar diversas acciones en nombre del usuario. Según informa TechCrunch, esta tecnología integra las capacidades de la IA directamente en mensajeros, correos electrónicos y redes sociales. Esto lo informa Techcrunch.com la noticia indica.

Young Wang, fundador y CEO de Acti, destaca que hoy en día, para aprovechar las capacidades de la IA, los usuarios se ven obligados a cambiar constantemente entre aplicaciones. Por ejemplo, para averiguar un dato, se debe interrumpir la conversación y recurrir a un navegador o a bots como ChatGPT. Acti funciona como una capa única sobre todas las aplicaciones y ayuda al usuario manteniendo el contexto.

Eliminación de barreras entre aplicaciones

El nuevo teclado comprende la intención del usuario y la convierte en acción. Supongamos que estás escribiendo a un amigo para almorzar; Acti puede recomendar restaurantes cercanos directamente en el chat. Si en la conversación se mencionan acciones de una empresa, existe la posibilidad de compartir instantáneamente los precios en tiempo real a través del teclado. Esto no solo ahorra tiempo al usuario, sino que hace que la comunicación digital sea más eficiente.

La base técnica del sistema está impulsada por los modelos Gemini de Google. Young Wang explica que Gemini fue elegido por su rapidez, su buen funcionamiento en entornos multilingües y su fiabilidad. Gracias a estos modelos, se ha implementado una función llamada "Skills" (Habilidades). Los usuarios pueden automatizar tareas complejas, como traducir un mensaje o crear un enlace de reunión, con solo pulsar un botón.

Cuestiones de seguridad y privacidad

Es natural que muchos usuarios se preocupen por la filtración de datos personales a través del teclado. El equipo de Acti abordó este tema aclarando que la aplicación está construida bajo un modelo "local-first". Esto significa que el contexto personal del usuario se almacena primordialmente en el propio dispositivo. La empresa garantiza que no enviará mensajes o conversaciones privadas a servidores externos sin el permiso del usuario.

El director del proyecto, Young Wang, es un experto con gran experiencia en la industria de los teclados. Trabajó durante diez años en Baidu y llevó la audiencia de Facemoji Keyboard a 300 millones de usuarios activos diarios. En su opinión, en la era de los grandes modelos de lenguaje (LLM), el texto ya no es solo un conjunto de letras, sino que se convierte en el vehículo de la voluntad del usuario. Acti aspira a ser la herramienta que ejecute esa voluntad.

Actualmente, el teclado Acti es visto como la base de la era de los agentes de IA. Al instalar la aplicación, los usuarios pueden convertir casi cualquier campo de texto de su smartphone en un asistente inteligente. Se espera que este tipo de soluciones cambien completamente la cultura de uso de los dispositivos móviles en el futuro.