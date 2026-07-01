Ashley Cole dimite inesperadamente como entrenador de la Cesena

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Ashley Cole dimite inesperadamente como entrenador de la Cesena

La antigua leyenda de la defensa de la selección de Inglaterra, del Arsenal y del Chelsea, Ashley Cole, ha dejado el cargo de entrenador principal del club italiano Cesena. Esta decisión inesperada se anunció solo tres meses después del inicio de su carrera como primer entrenador. Cole solo llegó a dirigir ocho partidos en el equipo de la Serie B italiana. Así lo informa Goal.com en su noticia.

El especialista de 45 años había asumido el mando del equipo en marzo. Hasta entonces, había acumulado una gran experiencia en los cuerpos técnicos de Derby, Everton, Birmingham y la selección sub-21 de Inglaterra. Sin embargo, su primer paso como entrenador independiente no fue tan exitoso como esperaba. Según Goal.com, la falta de coincidencia en las visiones estratégicas entre el entrenador y la directiva del club fue la razón principal de la separación.

Ashley Cole expresó su gratitud a los jugadores y al personal en un mensaje de despedida en su página de Instagram. En su declaración, destacó que intentó formar un nuevo estilo de juego, pero decidió marcharse debido a que el plan de desarrollo futuro del club había cambiado. "Tras las conversaciones con el director deportivo sobre los cambios en la estrategia del club, consideré preferible continuar mi carrera en otro lugar", escribió el exfutbolista.

Resultados y problemas de adaptación

La etapa de Cole en Italia tampoco fue destacable desde el punto de vista estadístico. En los ocho encuentros dirigidos, la Cesena solo logró una victoria, tres empates y sufrió cuatro derrotas. Tales resultados preocuparon no solo a la directiva, sino también a los aficionados. Muchos seguidores locales habían visto con escepticismo el nombramiento de Cole.

Asimismo, se dice que el ambiente interno del equipo no era ideal. Surgieron rumores de que algunos jugadores estaban descontentos con la nueva disciplina y el estilo de entrenamiento. Sobre todo, la barrera del idioma se convirtió en un gran problema para Ashley Cole. Aunque jugó dos temporadas en la Roma, tuvo dificultades para explicar las instrucciones tácticas a una plantilla de habla italiana.

El fútbol italiano se caracteriza por sus complejos esquemas tácticos y su estricta disciplina. Para un técnico joven como Ashley Cole, no fue fácil hacerse escuchar en tal entorno, especialmente en una liga inferior. La combinación de cambios estratégicos y bajos resultados hizo inevitable su dimisión. Se espera que el técnico inglés continúe su carrera en otra liga o como parte de un cuerpo técnico.

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