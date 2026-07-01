Eldor Shomurodov se disculpa con los aficionados en Tashkent (video)

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Eldor Shomurodov se disculpa con los aficionados en Tashkent (video)

Un grupo de futbolistas de la selección nacional de Uzbekistán regresó a Tashkent tras su participación en la Copa del Mundo 2026. Fueron recibidos calurosamente en la capital por sus familiares, directivos del fútbol y numerosos aficionados.

Durante la ceremonia de bienvenida, el capitán de la selección, Eldor Shomurodov, habló ante los presentes, destacando que los jugadores dieron todo de sí en el mundial. Asimismo, pidió disculpas a los aficionados por los resultados insatisfactorios.

Los futbolistas regresaron a Tashkent vía Estambul

Los integrantes de la selección nacional llegaron al país en un vuelo Estambul — Tashkent.

Entre los futbolistas que regresaron se encuentran:

  • Abduvohid Ne’matov;

  • Avazbek O‘lmasaliyev;

  • Rustam Ashurmatov;

  • Odil Hamrobekov;

  • Aziz G‘aniyev;

  • Jasur Jaloliddinov;

  • Doston Hamdamov;

  • Azizbek Amonov;

  • y Eldor Shomurodov.

En la ceremonia de bienvenida organizada tras la llegada al aeropuerto, los futbolistas fueron recibidos por sus familiares, aficionados y representantes del fútbol uzbeko.

Shomurodov se dirigió a los aficionados desde el podio

En el video se puede ver a Eldor Shomurodov subiendo a un podio especial durante el evento realizado al aire libre para dirigirse a los asistentes.

El capitán de la selección evaluó el desempeño de los jugadores en la Copa del Mundo, afirmando que cada miembro del equipo dejó todo su esfuerzo en el campo.

«Todos los futbolistas dieron lo mejor de sí en la Copa del Mundo, eso es lo que puedo decir. A pesar de los malos resultados, creo que el fútbol de Uzbekistán y todo el país han salido ganando», dijo Shomurodov.

«El fútbol unió a todo Uzbekistán»

Según Shomurodov, la participación de la selección nacional en el mundial logró unir a millones de personas en el país en torno a un objetivo común.

El capitán señaló que, aunque los resultados no fueron los esperados, el mundial ha sido una gran experiencia y un paso importante para el fútbol uzbeko.

«Pudimos unir a tanta gente a través del fútbol. Creo que eso ya es motivo de orgullo. Pido disculpas a todos por los malos resultados», afirmó el futbolista.

Los aficionados recibieron calurosamente a los jugadores

Aficionados al fútbol de diversas edades participaron en la ceremonia de bienvenida. Algunos grabaron a los jugadores con sus teléfonos, mientras que otros se congregaron en el lugar del evento para ver de cerca a los miembros de la selección.

A pesar de que los resultados del mundial generaron diversos debates entre el público, los futbolistas que regresaron al país fueron recibidos en un ambiente cálido.

Comienza una nueva etapa tras un mundial histórico

La participación de la selección de Uzbekistán en la Copa del Mundo 2026 ocupa un lugar especial en la historia del fútbol del país. Aunque la selección no alcanzó los resultados esperados, la experiencia adquirida en el torneo de fútbol más grande del mundo será una lección importante para futuras competiciones.

Ahora, a los futbolistas les espera un breve descanso y el proceso de preparación para la nueva temporada con sus clubes. La selección nacional tiene la tarea de analizar los errores del mundial y formar una plantilla aún más fuerte para los próximos torneos.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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