Michael Olise se acerca al récord histórico de asistencias de Pelé en el Mundial 2026

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Michael Olise se acerca al récord histórico de asistencias de Pelé en el Mundial 2026

El extremo de la selección de Francia, Michael Olise, se acerca a una marca histórica gracias a sus brillantes actuaciones en la Copa del Mundo 2026. El jugador de 24 años tiene ahora la oportunidad de igualar la cifra única de la leyenda brasileña Pelé en los mundiales.

Olise contribuyó enormemente a la convincente victoria de Francia por 3-0 en los dieciseisavos de final contra Suecia, brindando dos asistencias.

Dos asistencias contra Suecia

Francia mantuvo una clara superioridad sobre su rival durante todo el encuentro. Michael Olise fue uno de los jugadores más activos del equipo en la organización del ataque, la búsqueda de espacios y la ejecución de pases decisivos.

Gracias a las dos asistencias del extremo, su número de pases de gol en el actual Mundial asciende a cinco. Esta cifra lo sitúa entre los mejores asistentes de la historia de la Copa del Mundo.

Solo el legendario Pelé permanece por delante

Según datos del portal Opta Sport, especializado en estadísticas, Pelé es el único jugador que ha registrado más de cinco asistencias en un solo torneo desde que se empezaron a contabilizar por separado en 1966.

La leyenda del fútbol brasileño realizó seis asistencias en la Copa del Mundo de 1970. En aquel torneo, Brasil se coronó campeón y Pelé fue uno de los líderes principales del equipo.

Si Olise da una asistencia más en el próximo encuentro, igualará la marca de 56 años de Pelé. Dos asistencias asegurarían un nuevo récord histórico.

Pieza clave en el ataque de Francia

En el presente Mundial, Michael Olise destaca no solo por sus asistencias, sino también por su dinamismo en la organización del juego.

Su velocidad, técnica y capacidad de decisión cerca del área hacen que el ataque francés, liderado por Kylian Mbappé, sea aún más peligroso.

Mientras los rivales centran su atención en Mbappé, Olise aprovecha los espacios libres para crear oportunidades claras para sus compañeros.

Próximo rival: Paraguay

La selección de Francia se enfrentará a Paraguay en los octavos de final de la Copa del Mundo.

El encuentro se disputará el 5 de julio. Si Michael Olise logra una asistencia en este duelo, podría igualar la marca histórica de la leyenda del fútbol mundial, Pelé.

Francia sigue luchando por el campeonato como uno de los favoritos. A Olise, además del resultado colectivo, le espera la oportunidad de entrar en la historia de los mundiales.

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Shuhrat Razzakov
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