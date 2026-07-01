Montella se queda, comienzan los grandes cambios en la selección de Turquía

La Federación Turca de Fútbol ha decidido continuar la colaboración con el seleccionador Vincenzo Montella, a pesar de la fallida participación de la selección nacional en la Copa del Mundo 2026.

Aunque Turquía no logró superar la fase de grupos del Mundial, la directiva de la federación no pretende solucionar el problema simplemente cambiando al entrenador. Se esperan cambios principales en el cuerpo técnico de Montella, los criterios de selección de jugadores y el juego táctico del equipo.

La Federación respalda a Montella

El presidente de la Federación Turca de Fútbol, Ibrahim Hoji-Osmanoglu, afirmó que no había planes de destituir a Montella tras la temprana eliminación en la Copa del Mundo.

El técnico italiano también subrayó que no tiene intención de dimitir, asegurando que aún posee la fuerza y la pasión necesarias para trabajar con la selección nacional.

Turquía perdió contra Australia y Paraguay en el Mundial, perdiendo la oportunidad de llegar a los play-offs antes de la última jornada. El equipo venció al anfitrión, Estados Unidos, por 3-2 en el último encuentro del grupo, pero esta victoria no fue suficiente para avanzar a la siguiente fase.

Se incorpora un mentor al cuerpo técnico

Según informa el diario Takvim, la directiva de la federación discutió con Montella los cambios que se implementarán antes de la Nations League, que comienza en septiembre.

Ambas partes coincidieron en la necesidad de renovar parcialmente la composición del cuerpo técnico. Específicamente, se planea la incorporación de un consultor-mentor experimentado.

Se espera que el nuevo especialista ayude a Montella en las decisiones tácticas, el análisis de los partidos y la gestión del equipo en situaciones críticas.

Esta decisión demuestra que la federación ha optado por fortalecer el sistema de trabajo alrededor de Montella en lugar de sustituirlo completamente.

El equipo de preparación física también podría ser renovado

También se reevaluará la actividad de los especialistas responsables del atletismo y la preparación física de la selección turca.

Según la información de Takvim, es probable que haya cambios en el personal de entrenadores en esta área. La federación quiere analizar detalladamente el estado físico de los jugadores durante el torneo, el ritmo de recuperación y el rendimiento bajo alta presión.

Se espera que el tiempo restante hasta la Nations League se utilice para probar nuevos enfoques y distribuir claramente las funciones del cuerpo técnico.

Cambio de enfoque en la selección de jugadores

Montella planea ahora convocar a los jugadores basándose en su estado de forma deportiva actual, y no en función de sus nombres o servicios anteriores.

Se dice que el entrenador dará más oportunidades a los nuevos jugadores que estén rindiendo bien y será más flexible en la elección de la alineación.

Esta decisión podría abrir más las puertas de la selección nacional a los jóvenes jugadores que destacan en la Süper Lig turca y en los campeonatos europeos.

Se revisará el juego sin delantero centro

Uno de los aspectos más criticados durante la etapa de Montella ha sido la forma de jugar sin un número nueve nominal, es decir, sin un delantero centro clásico.

Este enfoque táctico fue duramente criticado después de que Turquía no lograra marcar goles en los dos primeros partidos del Mundial. Aunque el equipo organizó muchos ataques, tuvo problemas para convertir las ocasiones en goles.

Según la noticia de Takvim, Montella está dispuesto a revisar este sistema. El equipo podría actuar con un delantero centro clásico o cambiar la estructura ofensiva según las características del rival.

La Nations League será una nueva prueba para Montella

La Nations League, que comienza en septiembre, se convertirá en una prueba importante para Montella y su renovado cuerpo técnico.

La federación espera que no se repitan los errores del Mundial, que el equipo sea más eficaz en ataque y más justo en la selección de la plantilla.

Montella permanece en su cargo, pero esto no significa que su trabajo continúe como antes. Ahora se le exige al técnico italiano no solo resultados, sino también flexibilidad táctica, un cuerpo técnico sólido y confianza en los jugadores más merecedores.