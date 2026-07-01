Klopp es el principal candidato para dirigir la selección de Alemania

La inesperada derrota de la selección alemana en la Copa del Mundo 2026 podría provocar cambios significativos en el cuerpo técnico. Mientras la Federación Alemana de Fútbol debate el futuro de Julian Nagelsmann, el nombre de Jürgen Klopp surge como posible sucesor.

Según Sky Sport Germany, el exentrenador del Liverpool estaría dispuesto a considerar la oportunidad de dirigir la selección nacional si recibe una oferta oficial de la Federación Alemana de Fútbol. Sin embargo, aún no hay un acuerdo final entre las partes.

Klopp se convierte en el candidato principal

La eliminación de la selección alemana en los octavos de final (1/16) del Mundial ha aumentado drásticamente la presión sobre Nagelsmann.

Según la información difundida por Florian Plettenberg, periodista de Sky Germany, la directiva de la Federación Alemana de Fútbol está debatiendo seriamente la opción de terminar la colaboración con el entrenador actual. Klopp es visto como uno de los candidatos principales para el cargo que podría quedar vacante.

Los informes indican que, si se contacta oficialmente a Klopp, estaría dispuesto a aceptar la oferta. No obstante, el especialista de 59 años aún no ha anunciado una decisión abierta y definitiva al respecto.

Nagelsmann no tiene intención de dimitir

El contrato de Julian Nagelsmann con la Federación Alemana de Fútbol es válido hasta la Eurocopa 2028.

El entrenador declaró que no dejará su cargo voluntariamente tras la derrota contra Paraguay. Afirmó que, si la federación desea continuar la colaboración, está dispuesto a preparar al equipo para las próximas competiciones.

Sin embargo, se informa que la confianza de la directiva de la Federación Alemana de Fútbol en Nagelsmann ha disminuido. La selección tenía el objetivo de alcanzar al menos los octavos de final, pero esta meta no se cumplió.

Paraguay detiene a Alemania de forma sensacional

Alemania se enfrentó a Paraguay en los octavos de final de la Copa del Mundo. El tiempo reglamentario y la prórroga terminaron 1-1.

En la tanda de penaltis, Paraguay ganó 4-3. Kai Havertz, Nick Woltemade y Jonathan Tah no lograron convertir sus disparos. Esta fue la primera derrota de Alemania en una tanda de penaltis en la historia de los Mundiales.

De este modo, el tetracampeón del mundo terminó el torneo mucho antes de lo esperado.

¿Podrá Klopp cambiar el fútbol alemán?

Jürgen Klopp ha logrado grandes éxitos durante su carrera como entrenador en el Borussia Dortmund y el Liverpool.

Es conocido por su presión alta, ataques rápidos y capacidad para motivar a los jugadores. Por ello, la afición del fútbol alemán ve a Klopp como el especialista capaz de sacar a la selección nacional de la crisis.

Klopp había respondido anteriormente a una pregunta sobre la posibilidad de dirigir a la selección alemana diciendo que no era el momento de discutir este tema. Por lo tanto, no ha descartado totalmente la opción, aunque aún no se ha confirmado el inicio de negociaciones oficiales.

Aún no se ha tomado una decisión final

Por el momento, Nagelsmann sigue siendo el entrenador principal de la selección nacional de Alemania. No se ha emitido ningún comunicado oficial sobre su destitución o el inicio de negociaciones con Klopp.

Por lo tanto, la llegada de Klopp a la selección es, por ahora, un escenario potencial. Sin embargo, el nuevo fracaso de Alemania en el Mundial podría obligar a la directiva de la federación a tomar una decisión drástica.